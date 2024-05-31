В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми прошел День клиента

«В период летних гидравлических испытаний, так называемых „опрессовок“, клиентов волнуют вопросы, связанные с отключениями горячей воды. Сегодня с сотрудниками ОПиОКа мы рассказали клиентам о важности этого процесса, его причинах и о том, где можно найти информацию о сроках проведения испытаний. Напомнили, что жителям домов необходимо контролировать организации, управляющие жилым фондом, чтобы они синхронизировали работы по обслуживанию внутридомовых сетей с гидравлическими испытаниями трубопроводов „Т Плюс“. Это позволит избежать повторных отключений горячей воды в домах», — подчеркнула Ольга Самусина.