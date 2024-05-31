В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми прошел День клиента

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Посетители офиса продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) «ЭнергосбыТ Плюс» в городе Перми получили консультации руководителя Тепловой инспекции Ольги Самусиной в традиционный День клиента. Непосредственный контакт руководства филиала с посетителями офисов позволяет зафиксировать проблемы, волнующие клиентов, на месте выработать алгоритмы решения этих проблем, которые транслируются на все ОПиОКи филиала. Тем самым, обеспечивается стабильный рост качества работы с клиентами.
Наибольшее количество обращений к руководителю Тепловой инспекции было связано с подготовкой систем теплоснабжения жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, взаимодействию энергетиков и управляющих организаций в процессе обслуживания тепловых сетей.
«В период летних гидравлических испытаний, так называемых „опрессовок“, клиентов волнуют вопросы, связанные с отключениями горячей воды. Сегодня с сотрудниками ОПиОКа мы рассказали клиентам о важности этого процесса, его причинах и о том, где можно найти информацию о сроках проведения испытаний. Напомнили, что жителям домов необходимо контролировать организации, управляющие жилым фондом, чтобы они синхронизировали работы по обслуживанию внутридомовых сетей с гидравлическими испытаниями трубопроводов „Т Плюс“. Это позволит избежать повторных отключений горячей воды в домах», — подчеркнула Ольга Самусина.
Аналогичные мероприятия по консультированию посетителей ежемесячно проходят в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском и Лысьве.
АО «ЭнергосбыТ Плюс» — объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».
Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, — около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, — около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.
«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик — АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.