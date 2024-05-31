В Перми с помощью механизма КРТ появятся аквапарк и картодром

На шоссе Космонавтов победитель торгов будет обязан построить на участке рядом с Гамовским трактом новый картодром, соответствующий всем стандартам. Разрешение на возведение этого объекта будет выдано в первую очередь. В минимущества уточняют, что демонтаж старого картодрома начнется только после сдачи нового.