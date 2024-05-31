В Перми с помощью механизма КРТ появятся аквапарк и картодром

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Перми планируется с помощью механизма КРТ развивать территорию Камской долины. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Запланировано развитие участков в Камской долине Ленинского района и на участке шоссе Космонавтов Индустриального района города Перми. Одним из ключевых условий договора станет разработка мастер-плана и его защита на Градостроительном совете.
Площадь земельного участка в рамках КРТ в Камской долине ограничена улицами Спешилова и Маршала Жукова. На этой территории будет построено жилье, школа на 1050 мест, детский сад на 350 мест, улично-дорожная сеть, а также реализовано благоустройство территории. Особенностью этого КРТ также станет большой коммерческий проект: обязанность победителя торгов возвести аквапарк и открытый парк развлечений.
На шоссе Космонавтов победитель торгов будет обязан построить на участке рядом с Гамовским трактом новый картодром, соответствующий всем стандартам. Разрешение на возведение этого объекта будет выдано в первую очередь. В минимущества уточняют, что демонтаж старого картодрома начнется только после сдачи нового.
Как подчеркивал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, КРТ направлено на повышение комфорта для людей. «Это эффективный инструмент, который позволяет проводить реновацию целых районов, создавая для жителей полноценную комфортную среду со всей необходимой инфраструктурой. Застройщики берут на себя обязательства — возводят садики, поликлиники, школы, парки и скверы, дорожную сеть», — акцентировал внимание глава региона.
На сегодняшний день в Пермском крае реализуются 16 проектов КРТ суммарной площадью более 130 га.