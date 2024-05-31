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В Перми в магазине запретили продавать алкоголь из-за близости детского сада

В Перми в магазине запретили продавать алкоголь из-за близости детского сада

31 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI
Собственник магазина неоднократно привлекался к ответственности за торговлю спиртным.

Суд удовлетворил иск прокурора Мотовилихинского района Перми о запрете продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Прокуратурой проведена проверка соблюдения продажи алкогольной продукции в продуктовом магазине «Адмирал» по адресу ул. Студенческая, д. 24. В ходе санитарно-эпидемиологических обследования, установлено, что в непосредственной близости от магазина расположено частное дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад.

В магазине на витринах и в холодильной установке находился алкоголь. Собственник магазина — ООО «Империя Бизнеса» неоднократно привлекалось к административной ответственности по факту нарушения правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суд признал деятельность по продаже алкогольной продукции, в том числе пива и пивной продукции в магазине «Адмирал» незаконной и запретил ООО «Империя Бизнеса» продажу данной продукции в магазине.

Решение суда вступило в законную силу.

#Общество#Суд#Пермь#Алкоголь
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