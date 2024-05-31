В Перми в магазине запретили продавать алкоголь из-за близости детского сада

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Суд удовлетворил иск прокурора Мотовилихинского района Перми о запрете продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Прокуратурой проведена проверка соблюдения продажи алкогольной продукции в продуктовом магазине «Адмирал» по адресу ул. Студенческая, д. 24. В ходе санитарно-эпидемиологических обследования, установлено, что в непосредственной близости от магазина расположено частное дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад.
В магазине на витринах и в холодильной установке находился алкоголь. Собственник магазина — ООО «Империя Бизнеса» неоднократно привлекалось к административной ответственности по факту нарушения правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Суд признал деятельность по продаже алкогольной продукции, в том числе пива и пивной продукции в магазине «Адмирал» незаконной и запретил ООО «Империя Бизнеса» продажу данной продукции в магазине.
Решение суда вступило в законную силу.