В Перми в магазине запретили продавать алкоголь из-за близости детского сада

Прокуратурой проведена проверка соблюдения продажи алкогольной продукции в продуктовом магазине «Адмирал» по адресу ул. Студенческая, д. 24. В ходе санитарно-эпидемиологических обследования, установлено, что в непосредственной близости от магазина расположено частное дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад.