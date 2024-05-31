properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу

В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу

31 мая 2024, 04:30
Фото: properm.ru
Реконструкцией пермского здания займется ООО «Стройуниверсал-Парма».

В Перми был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Исполнитель обязуется выполнить реконструкцию здания на Окулова, 4, в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Стоимость контракта составила свыше 2 млрд рублей. В январе 2024 года проектная документация по объекту получила положительное заключение госэкспертизы.

В четырехзвездочной гостинице планируется обустроить около 198 комфортабельных номеров со второго по пятый этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

Организация «Стройуниверсал-Парма» находится на строительном рынке Прикамья более 18 лет. Компания построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре.

Читайте также:
Один из старейших ресторанов Перми откроется после реконструкцииВ Перми на месяц перекроют движение транспорта на улице 9 МаяЖителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф
#Пермь#Реконструкция#Гостиница#Окулова 4#Прикамье#Ресторан#Новый компаньон#Детская поликлиника#Госэкспертиза#Проектная документация#Январь 2024#ООО «Окулова 4»#ООО «Стройуниверсал-Парма»#27 месяцев#2 млрд рублей#Четырехзвездочная гостиница#198 номеров#Фитнес-центр#SPA-центр#Конференц-залы#Административные помещения#Служебные помещения#Стройуниверсал-Парма#Спортивный комплекс Энергия#Хирургический корпус#Кудымкара
Подпишитесь
Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку
Сегодня, 07:18
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
Сегодня, 05:07
Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми
Сегодня, 06:26
Бывшего замначальника колонии для силовиков в Чусовом оставили в СИЗО
Сегодня, 06:21
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
29 мая, 04:00
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
27 мая, 06:30
"