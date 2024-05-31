В Перми заключили контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В Перми был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».
Исполнитель обязуется выполнить реконструкцию здания на Окулова, 4, в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Стоимость контракта составила свыше 2 млрд рублей. В январе 2024 года проектная документация по объекту получила положительное заключение госэкспертизы.
В четырехзвездочной гостинице планируется обустроить около 198 комфортабельных номеров со второго по пятый этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.
Организация «Стройуниверсал-Парма» находится на строительном рынке Прикамья более 18 лет. Компания построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре.