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В Пермском крае главу округа отправляют в отставку из-за романа с подчиненным

В Пермском крае главу округа отправляют в отставку из-за романа с подчиненным

31 мая 2024, 07:49
Фото: со страницы в социальной сети
Прокуратура требует отставки главы Александровского городского округа Ольги Лавровой, потому что она сделала своего любовника своим заместителем, платила ему зарплату и вознаграждение.

В Ленинском районном суде Перми рассматривается дело об отставке главы Александровска Ольги Лавровой в связи с утратой доверия. Бывший спикер Думы Яйвинского городского поселения Ольга Лаврова стала в 2021 году главой Александровского муниципального округа, а своим первым заместителем назначила сожителя, бывшего главу администрации Яйвинского городского поселения Владимира Белобаржевского. В 2022 году женщина родила сына, но официально она — мать-одиночка.

Прокуратура усмотрела конфликт интересов в романе Лавровой и Белобаржевского в 2023 году. Документы были направлены в антикоррупционную комиссию при губернаторе Пермского края. В этом время Белобаржевский уволился, и комиссия посчитала конфликт интересов исчерпанным. Однако надзорный орган не согласен с таким исходом, считает, что конфликт интересов был «длящимся, умышленным», поэтому иск подан к думе округа о бездействии думы, которая должна была инициировать отставку Лавровой.

На суде представитель Лавровой заявил, что она живет с Белобаржевским только с лета 2023 года. Прокуратура настаивает на длительном сожительстве, а также на том, что Лаврова преследовала собственную выгоду, назначая зарплату и вознаграждение своему заместителю. Судебное заседание продолжится 6 июня.

Что интересно, решение комиссии при губернаторе подписывал и глава Кунгурского округа Вадим Лысанов, также уличенный в конфликте интересов (его сожительница была бухгалтером администрации, которой он руководил).

После публикации Properm. ru рассмотрен конфликт интересов главы Кунгурского округа
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#Пермский край#Прокуратура#Конфликт интересов
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