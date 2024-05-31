В Пермском крае главу округа отправляют в отставку из-за романа с подчиненным

В Ленинском районном суде Перми рассматривается дело об отставке главы Александровска Ольги Лавровой в связи с утратой доверия. Бывший спикер Думы Яйвинского городского поселения Ольга Лаврова стала в 2021 году главой Александровского муниципального округа, а своим первым заместителем назначила сожителя, бывшего главу администрации Яйвинского городского поселения Владимира Белобаржевского. В 2022 году женщина родила сына, но официально она — мать-одиночка.



Прокуратура усмотрела конфликт интересов в романе Лавровой и Белобаржевского в 2023 году. Документы были направлены в антикоррупционную комиссию при губернаторе Пермского края. В этом время Белобаржевский уволился, и комиссия посчитала конфликт интересов исчерпанным. Однако надзорный орган не согласен с таким исходом, считает, что конфликт интересов был «длящимся, умышленным», поэтому иск подан к думе округа о бездействии думы, которая должна была инициировать отставку Лавровой.