В Прикамье простятся с погибшим на СВО 44-летним чусовлянином Денисом Носковым

Родился мужчина 3 марта 1980 года в Чусовом. В 1998 году он окончил профтехучилище № 9 по специальности «слесарь-электрик КИПиА». С 1998 по 2000 год прошел срочную службу по призыву в Березниковском ОМОНе. После начала СВО Носков заключил контракт с Минобороны, служил в должности командира отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) танкового батальона. Погиб чусовлянин во время выполнения боевой задачи 11 мая 2024 года.