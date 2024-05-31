В Прикамье простятся с погибшим на СВО 44-летним чусовлянином Денисом Носковым

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В ходе СВО на Украине 11 мая погиб 44-летний уроженец Чусовского округа Денис Носков. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов во ВКонтакте.
Родился мужчина 3 марта 1980 года в Чусовом. В 1998 году он окончил профтехучилище № 9 по специальности «слесарь-электрик КИПиА». С 1998 по 2000 год прошел срочную службу по призыву в Березниковском ОМОНе. После начала СВО Носков заключил контракт с Минобороны, служил в должности командира отделения (fpv-дронов) взвода (беспилотных летательных аппаратов) танкового батальона. Погиб чусовлянин во время выполнения боевой задачи 11 мая 2024 года.
«За проявленный героизм при выполнении специальных задач награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаем свои искренние слова соболезнования родным и близким в связи с гибелью Носкова Дениса Георгиевича», — написал Белов в соцсети.
О дате и месте проведения церемонии прощания не сообщается.