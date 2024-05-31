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Published Сегодня, 12:38

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В Прикамье возрождают вытрезвители

В Прикамье возрождают вытрезвители

31 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI
В июне региональное Законодательное собрание рассмотрит порядок их создания в муниципалитетах края.

В Прикамье предложили порядок создания спецорганизаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. В июне краевое Заксобрание рассмотрит соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба парламента региона.

Проект закона о порядке создания таких организаций внесен. Определение механизма на уровне региона предусмотрено федеральным законодательством.

Согласно документу, специализированные организации могут быть созданы в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек. Вопрос об их создании будет рассматривать правительство Пермского края.

Так, специализированные организации могут быть созданы при совокупности следующих показателей:

  • количество протоколов об административных правонарушениях — более 103 745 в год;
  • удельный вес преступлений, совершенных в предшествующем году в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — более 43,2%;
  • доля погибших в предыдущем году в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя ил наркотических средств — более 64,8%.

Планируется, что анализ показателей будет проводить Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае ежегодно.

#Общество#Пермь#Алкоголь#Закон
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