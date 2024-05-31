В Прикамье возрождают вытрезвители

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Прикамье предложили порядок создания спецорганизаций для помощи гражданам в алкогольном и наркотическом опьянении. В июне краевое Заксобрание рассмотрит соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба парламента региона.
Проект закона о порядке создания таких организаций внесен. Определение механизма на уровне региона предусмотрено федеральным законодательством.
Согласно документу, специализированные организации могут быть созданы в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек. Вопрос об их создании будет рассматривать правительство Пермского края.
Так, специализированные организации могут быть созданы при совокупности следующих показателей:
Планируется, что анализ показателей будет проводить Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае ежегодно.