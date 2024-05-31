В России обсуждают запрет ношения никабов: мнения парламентариев и муфтия Волгограда

По словам муфтия Волгоградской области, можно понять настороженное отношение россиян к никабу. У людей есть внутренний страх перед теми, кто скрывает свое лицо. Роль сыграл и недавний теракт в «Крокус Сити Холле» и скандалы с мигрантами. Никаб стал частым атрибутом религиозных радикалов. «Даже во время совершения хаджа [прим. паломничество в Мекку], когда делается обход вокруг Каабы, женщины обязаны открывать свои лица. Закрыть их стремятся, как правило, те, кто придерживаются радикальных взглядов. Человек с закрытым лицом всегда будет вызывать подозрения: а не задумал ли он чего-то плохого?», — говорит Бата Кифах Мохамад.