В России обсуждают запрет ношения никабов: мнения парламентариев и муфтия Волгограда

Posted 31 мая, 12:44
Published 31 мая, 12:44
Modified 3 июня, 12:47
Updated 3 июня, 12:47
В России разгорелась дискуссия о возможном запрете ношения никабов в стране. Все началось с того, что глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил за введение жесткого ограничения. В своем интервью «Парламентской газете» он рассуждал о факторах, повышающих риски экстремизма, сообщают «Новости Волгограда».
По словам Фадеева, сейчас в некоторых странах Центральной Азии запрещены никабы, полностью закрывающие женские лица. А в России разрешены. Глава СПЧ заявил, что никабы должны быть запрещены в нашей стране. Точка зрения Фадеева вызвала возмущение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова — последний назвал такое заявление актом нарушения норм светского права и Конституции. Обмен мнениями продолжился: первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил, что подобный запрет будет расценен как недружественный шаг в отношении ислама. Султан Хамзаев напомнил Фадееву, что в межнациональных вопросах нельзя быть «слоном в посудной лавке», особенно представителям других конфессий.
На стороне Фадеева в вопросах запрета никабов оказались члены СПЧ Кирилл Кабанов и Ева Меркачева. Они сказали, что никаб не имеет отношения к традициям коренных народов России, исповедующих ислам. В ряде мусульманских стран тоже есть подобные ограничения.
Ничего «скандального» не увидел в инициативе Валерия Фадеева муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад. Он сообщил, что в Священном Писании нет ничего об обязанности женщины закрывать лицо. Бата Кифах заявил, что никаб не является обязательным в ислам — женщины должны носить хиджаб, то есть, ходить с покрытой головой, но оставлять открытым лицо. «Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», — сказал муфтий.
По словам муфтия Волгоградской области, можно понять настороженное отношение россиян к никабу. У людей есть внутренний страх перед теми, кто скрывает свое лицо. Роль сыграл и недавний теракт в «Крокус Сити Холле» и скандалы с мигрантами. Никаб стал частым атрибутом религиозных радикалов. «Даже во время совершения хаджа [прим. паломничество в Мекку], когда делается обход вокруг Каабы, женщины обязаны открывать свои лица. Закрыть их стремятся, как правило, те, кто придерживаются радикальных взглядов. Человек с закрытым лицом всегда будет вызывать подозрения: а не задумал ли он чего-то плохого?», — говорит Бата Кифах Мохамад.
При этом муфтий не уверен, что в России назрела необходимость законодательного запрета ношения никаба. Но и в случае принятия такого запрета не стоит ожидать бурной реакции мусульманского сообщества, ведь в нашей стране мало людей, которые носят никаб. Сами верующие по-разному относятся к такому ограничению.
Запрет на ношение никаба и паранджи, которая закрывает глаза, закреплен в странах, где большинство населения исповедует ислам: в Узбекистане, Марокко, Таджикистане, Египте, Тунисе и Индонезии. Кроме того, в прошлом году в Киргизии ввели штрафы за объемную бороду и ношение никаба.
Запрещено закрывать лицо в некоторых европейских странах, например, во Франции и Швейцарии. В России против ношения никаба высказывается муфтий Чечни Салах Межиев. В 2020 году на гостелевидении был показан сюжет о «воспитательной встрече» муфтия и главы УМВД Грозного с женщинами в никабах. В финале ролика героинь принудили снять головной убор перед камерами.