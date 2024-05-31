Закладчик из Перми застрелил полицейского в Краснодаре

Следственным отделом по Прикубанскому округу установлено, что днем 30 мая полицейскими при патрулировании лесопосадки был выявлен мужчина, поведение которого было подозрительным. Увидев сотрудников УМВД, он попытался скрыться. Когда правоохранители остановили его с целью проверки документов, мужчина достал оружие и выстрелил в одного из полицейских. Ранение пришлось в область живота. Инцидент произошел в районе поселка Водники регионального центра.