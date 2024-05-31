Закладчик из Перми застрелил полицейского в Краснодаре

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Published Сегодня, 06:29
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В отношении жителя Пермского края возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Об этом сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следственным отделом по Прикубанскому округу установлено, что днем 30 мая полицейскими при патрулировании лесопосадки был выявлен мужчина, поведение которого было подозрительным. Увидев сотрудников УМВД, он попытался скрыться. Когда правоохранители остановили его с целью проверки документов, мужчина достал оружие и выстрелил в одного из полицейских. Ранение пришлось в область живота. Инцидент произошел в районе поселка Водники регионального центра.
Действия подозреваемого удалось пресечь напарнику потерпевшего. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, сотрудник полиции был госпитализирован ККБ № 1. Спустя некоторое время мужчина скончался.
Фигурант уголовного дела доставлен к следователю для дальнейшей проверки. Ход расследования поставлен на контроль руководителем СУ СК по Краснодарскому краю Андреем Масловым.
По данным источники Mash, на месте инциденты были найдены вещи стрелка — его поддельные документы журналиста. Настоящая личность установлена, это 37-летний пермяк Павел Одегов. Мужчина находится в федеральном розыске.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, погибшим сотрудником полиции оказался 28-летний старший сержант Юсуф Тугуз. Работал в правоохранительных органах мужчина с 2017 года. У него остались двое малолетних детей. Семья пострадавшего получит всю необходимую помощь.
«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего сержанта полиции Юсуфа Тугуза, который получил смертельное ранение при задержании вооруженного правонарушителя», — написала Волк в telegram-канале.