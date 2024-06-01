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Глава МВД Колокольцев наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом

Глава МВД России наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом

1 июня 2024, 04:16
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Глава МВД Колокольцев наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом

Нападавший выбрал момент, когда в магазине никого из покупателей не было.

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил юных россиян, помогавших задержать преступников или пресечь правонарушения. Среди награжденных есть и пермяк — Захар Грязнов.

Вечером 10 июня тогда еще 17-летний юноша задержал грабителя в микрорайоне Левшино. В магазин зашел неизвестный мужчина с ножом и стал угрожать продавцу, требуя деньги. В этот момент торговый зал был пуст. Женщина попыталась сопротивляться, но преступник оттолкнул ее, зашел за прилавок, открыл ключом кассовый аппарат и забрал наличные деньги.

Продавец выбежала на улицу, позвонила в полицию и стала звать на помощь. Она увидела Захара с друзьями и попросила помочь. В это время грабитель пытался сбежать из магазина через запасной выход. Юноша догадался, обогнул здание и увидел, как мужчина выскочил из магазина, а за ним следом выбежал пермяк, который попытался его задержать. Захар Грязнов не растерялся, поставил подсечку беглецу, повалил его на землю и обезвредил, а затем передал преступника полицейским, которые прибыли на место.

Нападавшим оказался 30-летний ранее судимый мужчина, он был пьян. Полиция изъяла у него похищенные деньги и вернула магазину. Благодаря действиям юного пермяка, состоялось расследование и суд. В августе прошлого года грабителя приговорили к 4 годам и 4 месяцам колонии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Региональная полиция вручила Захару Грязнову благодарственное письмо.

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