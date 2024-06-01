Глава МВД России наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом

Продавец выбежала на улицу, позвонила в полицию и стала звать на помощь. Она увидела Захара с друзьями и попросила помочь. В это время грабитель пытался сбежать из магазина через запасной выход. Юноша догадался, обогнул здание и увидел, как мужчина выскочил из магазина, а за ним следом выбежал пермяк, который попытался его задержать. Захар Грязнов не растерялся, поставил подсечку беглецу, повалил его на землю и обезвредил, а затем передал преступника полицейским, которые прибыли на место.