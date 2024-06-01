Косолапый хулиган. Медведь разгромил дом в Вишерском заповеднике

Как сообщается в группе заповедника «ВКонтакте», хозяин леса искал еду. Во время поисков медведь прошел через окна и вынес их, выбил дверь и разворотил кухонную посуду. Также хищник разбросал вещи, книги и карты, передвинул мебель и разломал кухонный стол. Но и этим животное не ограничилось: медведь выдернул и обглодал матовые лампочки, находившиеся на потолке и стенах дома.