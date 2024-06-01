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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:35

Медведь разгромил дом в заповеднике «Вишерский» в Пермском крае

Косолапый хулиган. Медведь разгромил дом в Вишерском заповеднике

1 июня 2024, 13:32
Фото: vk.com/zap.vishersky

Медведь разгромил дом в заповеднике «Вишерский» в Пермском крае

Хищник наведался в человеческое жилище в поисках пропитания.

Медведь устроил беспорядок в лесном доме на территории кордона Хальсория, что находится на севере природного заповедника «Вишерский». Разгромленное жилище обнаружили директор заповедника Павел Бахарев и группа волонтеров, которые посетили кордон с рабочей поездкой.

Как сообщается в группе заповедника «ВКонтакте», хозяин леса искал еду. Во время поисков медведь прошел через окна и вынес их, выбил дверь и разворотил кухонную посуду. Также хищник разбросал вещи, книги и карты, передвинул мебель и разломал кухонный стол. Но и этим животное не ограничилось: медведь выдернул и обглодал матовые лампочки, находившиеся на потолке и стенах дома.

Фото: vk.com/zap.vishersky
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#Общество#Пермь#Животные#Природа#Вишерский заповедник
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