Май в Перми стал самым холодным за 55 лет. Итоги месяца в Прикамье

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Прошедший май в Прикамье стал одним из самых холодных за последние 100 лет. В течение месяца в регионе произошло восемь арктических вторжений, наиболее мощные отмечались в первой декаде, когда в ряде городов края прошли снегопады.
Средняя температура воздуха в мае составила от +3,6˚ в Ныробе до +8,5˚ в Чайковском, что ниже нормы на севере регионе более чем на 5˚, на юге — на 4,5-5˚. В Перми средняя температура воздуха в минувшем месяце была на уровне +4,6˚, что на 5,1˚ ниже нормы. Май 2024 года в Перми стал самым холодным с 1969 года, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ. Также он оказался холоднее апреля на 0,4˚ — такое зафиксировано впервые с 1951 года.
В мае в Перми зарегистрировано 13 суток с заморозками, на севере региона заморозки продлились до 22 дней, а в первой половине дня почти ежедневно. Что касается Пермского края, самой холодной была ночь на 4 мая — минимальная температура воздуха установилась на уровне -5…-7˚. В ночь на 24 мая аномальное похолодание было на юге региона — ниже -4˚ на нескольких метеостанциях.
Кроме того, в мае не раз проходили снегопады, в том числе сильные. В ночь на 4 мая на метеостанциях Октябрьский и Кын установился снежный покров высотой до 15-17 см. Всего количество осадков за май на большинстве метеостанций составило 100-130% от нормы: например, в Осе выпало 47 мм, в Губахе — 99 мм. Больше всего осадков относительно нормы в мае зафиксировано в Кунгуре — около 160% от нормы.