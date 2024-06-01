Май в Перми стал самым холодным за 55 лет. Итоги месяца в Прикамье

Средняя температура воздуха в мае составила от +3,6˚ в Ныробе до +8,5˚ в Чайковском, что ниже нормы на севере регионе более чем на 5˚, на юге — на 4,5-5˚. В Перми средняя температура воздуха в минувшем месяце была на уровне +4,6˚, что на 5,1˚ ниже нормы. Май 2024 года в Перми стал самым холодным с 1969 года, отмечают в ГИС-центре ПГНИУ. Также он оказался холоднее апреля на 0,4˚ — такое зафиксировано впервые с 1951 года.