Мост через речку Данилиху перекроют почти на месяц

В Перми в ходе работ по благоустройству долины реки Данилихи закроют мост через нее. С 3 июня будет закрыт на реконструкцию путепровод на участке от жилого дома по ул. Крисанова, 67 до ул. Подгорная, сообщили в пресс-службе администрации города.