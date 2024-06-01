Мост через речку Данилиху перекроют почти на месяц

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Перми в ходе работ по благоустройству долины реки Данилихи закроют мост через нее. С 3 июня будет закрыт на реконструкцию путепровод на участке от жилого дома по ул. Крисанова, 67 до ул. Подгорная, сообщили в пресс-службе администрации города.
Рабочие полностью демонтируют старый путепровод, установят новые опоры на винтовых сваях, смонтируют металлоконструкции каркаса, деревянного настила, ограждений, консолей и закладных деталей под опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Помимо этого должны заменить асфальт со стороны ул. Коммунаров. Планируется завершить работы 30 июня текущего года. На участке в сквере Каменских сейчас монтируют каркас конструкций экотропы, также перенесена контейнерная площадка для сбора мусора.
Ранее чиновники сообщали, что по проекту «Зеленое кольцо» будут благоустраивать три участка — сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. В Серебрянском парке должны появиться пешеходная и велосипедная дорожки, велопарковки, переходы, а также детская и спортивная площадки, визит-центр, системы видеонаблюдения и освещение.