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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Перми перекроют мост через реку Данилиху с 3 июня

Мост через речку Данилиху перекроют почти на месяц

1 июня 2024, 13:06
Фото: пресс-служба мэрии Перми

В Перми перекроют мост через реку Данилиху с 3 июня

Власти планируют полностью снести старый путепровод.

В Перми в ходе работ по благоустройству долины реки Данилихи закроют мост через нее. С 3 июня будет закрыт на реконструкцию путепровод на участке от жилого дома по ул. Крисанова, 67 до ул. Подгорная, сообщили в пресс-службе администрации города.

Рабочие полностью демонтируют старый путепровод, установят новые опоры на винтовых сваях, смонтируют металлоконструкции каркаса, деревянного настила, ограждений, консолей и закладных деталей под опоры освещения и камеры видеонаблюдения. Помимо этого должны заменить асфальт со стороны ул. Коммунаров. Планируется завершить работы 30 июня текущего года. На участке в сквере Каменских сейчас монтируют каркас конструкций экотропы, также перенесена контейнерная площадка для сбора мусора.

Ранее чиновники сообщали, что по проекту «Зеленое кольцо» будут благоустраивать три участка — сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. В Серебрянском парке должны появиться пешеходная и велосипедная дорожки, велопарковки, переходы, а также детская и спортивная площадки, визит-центр, системы видеонаблюдения и освещение.

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#Общество#Пермь#Экология#Мост#Малые реки#Данилиха#Зеленое кольцо
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