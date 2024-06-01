На дорогах Перми в выходные будут усиленно работать сотрудники ГИБДД

В эти выходные, 1 и 2 июня, сотрудники ГИБДД снова усилят контроль за дорожным движением на территории Перми. Правоохранители будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять пьяных водителей и предупреждать ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.