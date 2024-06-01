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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Перми 1 и 2 июня ГИБДД усилит контроль за соблюдением правил на дорогах

На дорогах Перми в выходные будут усиленно работать сотрудники ГИБДД

1 июня 2024, 04:57
Фото: properm.ru

В Перми 1 и 2 июня ГИБДД усилит контроль за соблюдением правил на дорогах

Пермяки также могут сами сообщить о нетрезвом водителе на улице.

В эти выходные, 1 и 2 июня, сотрудники ГИБДД снова усилят контроль за дорожным движением на территории Перми. Правоохранители будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять пьяных водителей и предупреждать ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.

Особое внимание госавтоинспекторы обещают обращать на пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах, а также нарушения среди пешеходов. В пресс-службе ГИБДД Перми просят жителей сообщать о случаях пьяного вождения в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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#Авто#Общество#Пермь#Гибдд
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