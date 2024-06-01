На дорогах Перми в выходные будут усиленно работать сотрудники ГИБДД

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В эти выходные, 1 и 2 июня, сотрудники ГИБДД снова усилят контроль за дорожным движением на территории Перми. Правоохранители будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, выявлять пьяных водителей и предупреждать ДТП с участием нетрезвых автомобилистов.
Особое внимание госавтоинспекторы обещают обращать на пресечение нарушений правил дорожного движения на пешеходных переходах, а также нарушения среди пешеходов. В пресс-службе ГИБДД Перми просят жителей сообщать о случаях пьяного вождения в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.