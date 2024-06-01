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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

На курорте «Губаха» начала работу первая в Пермском крае башня обзора

На курорте «Губаха» открылась первая в России смотровая башня

1 июня 2024, 08:34
Фото: пресс-служба всесезонного курорта «Губаха»

На курорте «Губаха» начала работу первая в Пермском крае башня обзора

Конструкция пока не принимает посетителей.

Вчера, 31 мая, всесезонный курорт «Губаха» торжественно открыл первую в Прикамье башню обзора. На церемонии присутствовали журналисты, представители Минтуризма и Центра развития туризма Пермского края, учредитель курорта Рашид Габдуллин, а также власти Губахинского округа. Гости впервые поднялись на смотровую башню, посетили экскурсию и прокатились на трайках и кресельной канатной дороге.

В пресс-службе курорта отмечают, что открыть смотровую башню для массового катания планируется в июне. О точной дате и стоимости услуги планируют сообщить позже.

Фото: пресс-служба всесезонного курорта «Губаха»

Ранее сообщалось, что высота шпиля новой башни составляет 49 м, смотровая площадка находится на отметке 40 м. Летом в гондоле с панорамными окнами будут работать кондиционеры, а зимой — отопление. Одновременно на площадке могут находиться 30 человек.

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#Общество#Пермь#Губаха#Башня
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