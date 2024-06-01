На курорте «Губаха» открылась первая в России смотровая башня

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Вчера, 31 мая, всесезонный курорт «Губаха» торжественно открыл первую в Прикамье башню обзора. На церемонии присутствовали журналисты, представители Минтуризма и Центра развития туризма Пермского края, учредитель курорта Рашид Габдуллин, а также власти Губахинского округа. Гости впервые поднялись на смотровую башню, посетили экскурсию и прокатились на трайках и кресельной канатной дороге.
В пресс-службе курорта отмечают, что открыть смотровую башню для массового катания планируется в июне. О точной дате и стоимости услуги планируют сообщить позже.
Ранее сообщалось, что высота шпиля новой башни составляет 49 м, смотровая площадка находится на отметке 40 м. Летом в гондоле с панорамными окнами будут работать кондиционеры, а зимой — отопление. Одновременно на площадке могут находиться 30 человек.