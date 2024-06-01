На курорте «Губаха» открылась первая в России смотровая башня

Ранее сообщалось, что высота шпиля новой башни составляет 49 м, смотровая площадка находится на отметке 40 м. Летом в гондоле с панорамными окнами будут работать кондиционеры, а зимой — отопление. Одновременно на площадке могут находиться 30 человек.