Сегодня днем произошел пожар в жилом доме в Мотовилихинском районе

Сотрудники первого подразделения обнаружили, что горит балкон, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Предварительная площадь пожара составила 3 кв. м, он был локализован в 14:02, ликвидирован в 14:05. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину случившегося. В управлении напоминают о необходимость соблюдать правила пожарной безопасности и бдительности при обращении с огнем.