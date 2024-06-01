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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

В МЧС рассказали подробности пожара на ул. Дружбы в Перми

Сегодня днем произошел пожар в жилом доме в Мотовилихинском районе

1 июня 2024, 10:45
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

В МЧС рассказали подробности пожара на ул. Дружбы в Перми

Устанавливается причина пожара.

Сегодня днем, 1 июня, в Перми произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Дружбы, рассказали очевидцы в Telegram-каналах. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:53. К месту происшествия выехали 16 человек личного состава и три единицы техники.

Сотрудники первого подразделения обнаружили, что горит балкон, рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Предварительная площадь пожара составила 3 кв. м, он был локализован в 14:02, ликвидирован в 14:05. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проводят проверку, выясняют обстоятельства и причину случившегося. В управлении напоминают о необходимость соблюдать правила пожарной безопасности и бдительности при обращении с огнем.

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