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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В селе Бичурино Пермского края простятся с погибшим на СВО бойцом

Сегодня в селе Бардымского района прощаются с погибшим на СВО мужчиной

1 июня 2024, 08:15
Фото: vk.com/barda_da

В селе Бичурино Пермского края простятся с погибшим на СВО бойцом

О церемонии прощания рассказала его дочь.

В ходе СВО погиб Тимур Сабиров из Бардымского округа. Мужчине было 42 года. Как рассказала его дочь в сообществе «Барда.Да.|Интернет-журнал» в соцсети «ВКонтакте», Тимур родился 14 июня 1981 года.

Прощальная церемония должна состояться сегодня, 1 июня, в селе Бичурино Бардымского района, по ул. Ленина, 47. Время начала не уточняется.

СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация населения, официального указа об ее завершении не было опубликовано. О количестве погибших со стороны России в органах власти не сообщают.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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