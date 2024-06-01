Сегодня в селе Бардымского района прощаются с погибшим на СВО мужчиной

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В ходе СВО погиб Тимур Сабиров из Бардымского округа. Мужчине было 42 года. Как рассказала его дочь в сообществе «Барда.Да.|Интернет-журнал» в соцсети «ВКонтакте», Тимур родился 14 июня 1981 года.
Прощальная церемония должна состояться сегодня, 1 июня, в селе Бичурино Бардымского района, по ул. Ленина, 47. Время начала не уточняется.
СВО длится с 24 февраля 2022 года. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация населения, официального указа об ее завершении не было опубликовано. О количестве погибших со стороны России в органах власти не сообщают.