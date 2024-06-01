Синоптики раскрыли, каким будет июнь в Пермском крае

С 4 июня и почти до конца первой декады в Прикамье может сохраниться теплая погода. Однако нельзя с уверенностью сказать, какой будет температура воздуха, так как регион окажется под властью атмосферных фронтов. В целом первые 10 дней июня ожидаются теплее нормы на 2…2,5°, с количеством осадков больше нормы в среднем на 20%.