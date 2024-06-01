Синоптики раскрыли, каким будет июнь в Пермском крае

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Пермском крае июнь в текущем году будет теплее климатической нормы на 1,1-1,5°, следует из долгосрочного прогноза синоптиков. Возможно, начало месяца окажется теплым, а не прохладным, как это бывает чаще всего, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
В начале июня днем ожидается повышение температуры воздуха до +23…+28°, в отдельные дни может даже наступить жара +30°. 1–2 июня в отдельных территориях, местами в низинах может быть прохладно — до +4…+9° — это произойдет из-за низкой влажности воздуха.
С 4 июня и почти до конца первой декады в Прикамье может сохраниться теплая погода. Однако нельзя с уверенностью сказать, какой будет температура воздуха, так как регион окажется под властью атмосферных фронтов. В целом первые 10 дней июня ожидаются теплее нормы на 2…2,5°, с количеством осадков больше нормы в среднем на 20%.
Во второй декаде по северу и востоку региона температура воздуха ожидается в рамках нормы, по югу — выше нормы чуть более, чем на 1°. Сумма осадков, по предварительной информации, будет около нормы, не исключен дефицит в отдельных районах Прикамья.
В третьей декаде июня в Прикамье может наступить похолодание, так как в Западной Сибири сохранится очаг холода. Но пока неизвестно, насколько ситуация затронет Пермский край. В регионе будут выпадать осадки в пределах нормы, возможен дефицит в южных районах (менее 80%).