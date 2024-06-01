properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Стало известно, какой будет погода в Прикамье в июне 2024 года

Синоптики раскрыли, каким будет июнь в Пермском крае

1 июня 2024, 06:50
Фото: ideogram.ai

Стало известно, какой будет погода в Прикамье в июне 2024 года

Под небольшим вопросом остается погода в третьей декаде месяца.

В Пермском крае июнь в текущем году будет теплее климатической нормы на 1,1-1,5°, следует из долгосрочного прогноза синоптиков. Возможно, начало месяца окажется теплым, а не прохладным, как это бывает чаще всего, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В начале июня днем ожидается повышение температуры воздуха до +23…+28°, в отдельные дни может даже наступить жара +30°. 1–2 июня в отдельных территориях, местами в низинах может быть прохладно — до +4…+9° — это произойдет из-за низкой влажности воздуха.

С 4 июня и почти до конца первой декады в Прикамье может сохраниться теплая погода. Однако нельзя с уверенностью сказать, какой будет температура воздуха, так как регион окажется под властью атмосферных фронтов. В целом первые 10 дней июня ожидаются теплее нормы на 2…2,5°, с количеством осадков больше нормы в среднем на 20%.

Во второй декаде по северу и востоку региона температура воздуха ожидается в рамках нормы, по югу — выше нормы чуть более, чем на 1°. Сумма осадков, по предварительной информации, будет около нормы, не исключен дефицит в отдельных районах Прикамья.

В третьей декаде июня в Прикамье может наступить похолодание, так как в Западной Сибири сохранится очаг холода. Но пока неизвестно, насколько ситуация затронет Пермский край. В регионе будут выпадать осадки в пределах нормы, возможен дефицит в южных районах (менее 80%).

Читайте также:
Лето придет, но на несколько часов. Метеорологи — о погоде в выходные в Пермском краеОпять снег. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в будниСнега не будет! Синоптики рассказали, чего еще ждать от погоды в выходные в Прикамье
#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Лето
Подпишитесь
В состав президиума нового правительства РФ вошли два экс-губернатора Пермского края
Сегодня, 05:48
Глава МВД России наградил юного пермяка за задержание грабителя с ножом
Сегодня, 04:16
В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры
Сегодня, 07:44
На дорогах Перми в выходные будут усиленно работать сотрудники ГИБДД
Сегодня, 04:57
Смерть радиоведущей и наступление лета. Главные новости недели в Пермском крае
31 мая, 12:59
"