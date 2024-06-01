В Березовке простятся с погибшим в ДНР участником спецоперации

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Во время СВО погиб 34-летний Евгений Ахматзиев из Пермского края. Он родился 26 июля 1989 года в Гремячинске. Как сообщают в пресс-службе администрации Березовского округа, мужчина заключил контракт 26 января текущего года. 30 апреля он погиб на территории села Очеретино в ДНР.
Прощание с погибшим состоится в понедельник, 3 июня, в селе Березовка. Церемония начнется в 10:00 у здания ДК (Октябрьская, 30), траурный митинг запланирован на 11:00. Ахматзиева похоронят на кладбище Березовки. Чиновники не раскрывают, остались ли у Евгения близкие родственники.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация — во время нее на подготовку к военной службе и отправке в зону проведения СВО было призвано 300 тыс. человек, заявляли власти.