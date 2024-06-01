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В ходе СВО погиб 34-летний Евгений Ахматзиев из села Березовка Пермского края

В Березовке простятся с погибшим в ДНР участником спецоперации

1 июня 2024, 06:06
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Березовского округа

В ходе СВО погиб 34-летний Евгений Ахматзиев из села Березовка Пермского края

Власти сообщили о дате и времени прощания.

Во время СВО погиб 34-летний Евгений Ахматзиев из Пермского края. Он родился 26 июля 1989 года в Гремячинске. Как сообщают в пресс-службе администрации Березовского округа, мужчина заключил контракт 26 января текущего года. 30 апреля он погиб на территории села Очеретино в ДНР.

Прощание с погибшим состоится в понедельник, 3 июня, в селе Березовка. Церемония начнется в 10:00 у здания ДК (Октябрьская, 30), траурный митинг запланирован на 11:00. Ахматзиева похоронят на кладбище Березовки. Чиновники не раскрывают, остались ли у Евгения близкие родственники.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Осенью того же года была проведена частичная мобилизация — во время нее на подготовку к военной службе и отправке в зону проведения СВО было призвано 300 тыс. человек, заявляли власти.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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