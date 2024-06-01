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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Ботаническом саду ПГНИУ с 1 июня работает новая экспозиция с динозаврами

В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры

1 июня 2024, 07:44
Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Ботаническом саду ПГНИУ с 1 июня работает новая экспозиция с динозаврами

Первые экскурсии с посещением экспозиции начнутся 3 июня.
Сюжет
ПГНИУ

Сегодня, 1 июня, в Ботаническом саду Пермского государственного университета (ПГНИУ) открывается новая экспозиция, посвященная культурно-историческому бренду Прикамья — пермскому геологическому периоду. В ней представлены пять полномасштабных реалистичных скульптур звероящеров, живших свыше 250 млн лет назад.

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Новая экспозиция стала одним из кластеров экскурсионного маршрута, посвященного пермскому периоду. Другие локации маршрута находятся в фондовой тропической оранжерее, но увидеть их можно будет только осенью, так как в оранжерее идет ремонт. Осенью посетители смогут посмотреть музейную экспозицию миниатюр пермских животных, окаменелые остатки и экспозицию растений пермского периода. Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, в оранжерейной части маршрута будут выставлены полномасштабные фигуры древних звероящеров.

Пермский геологический период стал известен на весь мир в 1841 году. Тогда шотландский геолог Родерик Импи Мэрчисон сделал уникальные палеонтологические открытия на западном склоне Уральских гор в Пермской губернии. Пермские звероящеры являются предками млекопитающих, а цветковые растения произошли от семенных папоротников. Также именно в пермском периоде берет начало самое крупное в России месторождение калийных и магниевых солей.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Пермский период#Ботанический сад#Динозавры
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