В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Сегодня, 1 июня, в Ботаническом саду Пермского государственного университета (ПГНИУ) открывается новая экспозиция, посвященная культурно-историческому бренду Прикамья — пермскому геологическому периоду. В ней представлены пять полномасштабных реалистичных скульптур звероящеров, живших свыше 250 млн лет назад.
Новая экспозиция стала одним из кластеров экскурсионного маршрута, посвященного пермскому периоду. Другие локации маршрута находятся в фондовой тропической оранжерее, но увидеть их можно будет только осенью, так как в оранжерее идет ремонт. Осенью посетители смогут посмотреть музейную экспозицию миниатюр пермских животных, окаменелые остатки и экспозицию растений пермского периода. Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, в оранжерейной части маршрута будут выставлены полномасштабные фигуры древних звероящеров.
Пермский геологический период стал известен на весь мир в 1841 году. Тогда шотландский геолог Родерик Импи Мэрчисон сделал уникальные палеонтологические открытия на западном склоне Уральских гор в Пермской губернии. Пермские звероящеры являются предками млекопитающих, а цветковые растения произошли от семенных папоротников. Также именно в пермском периоде берет начало самое крупное в России месторождение калийных и магниевых солей.