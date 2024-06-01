В Ботаническом саду Пермского университета появились динозавры

Новая экспозиция стала одним из кластеров экскурсионного маршрута, посвященного пермскому периоду. Другие локации маршрута находятся в фондовой тропической оранжерее, но увидеть их можно будет только осенью, так как в оранжерее идет ремонт. Осенью посетители смогут посмотреть музейную экспозицию миниатюр пермских животных, окаменелые остатки и экспозицию растений пермского периода. Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, в оранжерейной части маршрута будут выставлены полномасштабные фигуры древних звероящеров.