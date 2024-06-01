В двух округах Прикамья в воскресенье простятся с погибшими участниками СВО

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
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Updated Сегодня, 11:49
В Пермском крае завтра, 2 июня, простятся с двумя погибшими участниками спецоперации.
В пресс-службе администрации Нытвенского округа говорят, что пришло известие о гибели Владимира Сидорова. Он носил звание сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Мужчина погиб 5 января текущего года под Авдеевкой. Прощание состоится в Доме культуры (проспект Металлургов, 1а) в 10:00, гражданская панихида в 11:00. Возраст погибшего не уточняется.
Владимир Туртыгин из Осы погиб в свой день рождения — 25 декабря 2023 года. Он родился в 1963 году, учился в школе №1, отслужил в армии в ракетных войсках. Занимался спортом, любил рыбалку, футбол и хоккей. Как рассказали в пресс-службе администрации Осинского округа, мужчина отправился на СВО, в декабре ушел на задание и не вернулся. Гражданская панихида состоится в 12:00 возле Осинского ДК (ул. Максима Горького, 71).