В двух округах Прикамья в воскресенье простятся с погибшими участниками СВО

Владимир Туртыгин из Осы погиб в свой день рождения — 25 декабря 2023 года. Он родился в 1963 году, учился в школе №1, отслужил в армии в ракетных войсках. Занимался спортом, любил рыбалку, футбол и хоккей. Как рассказали в пресс-службе администрации Осинского округа, мужчина отправился на СВО, в декабре ушел на задание и не вернулся. Гражданская панихида состоится в 12:00 возле Осинского ДК (ул. Максима Горького, 71).