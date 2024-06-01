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Updated Сегодня, 04:47

В Свердловском районе Перми пропала 10-летняя девочка

В микрорайоне Юбилейный пропала 10-летняя девочка

1 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Свердловском районе Перми пропала 10-летняя девочка

Пермячку не видели со вчерашнего вечера.

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит пермяков помочь найти 10-летнюю девочку. Известно, что Арина вчера вечером, 31 мая, ушла с детской площадки в микрорайоне Юбилейный Свердловского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девочки: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Была одета в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны, темную футболку и черные кроссовки. Есть особая примета — родинка на шее справа.

Если вы знаете, где может находиться ребенок или недавно видели девочку, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 922 34567 02 или 112.

UPD. «НАЙДЕНА! ЖИВА! Всем спасибо! Просьба снять репосты», — написали волонтеры.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Пропал человек
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