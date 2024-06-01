В микрорайоне Юбилейный пропала 10-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит пермяков помочь найти 10-летнюю девочку. Известно, что Арина вчера вечером, 31 мая, ушла с детской площадки в микрорайоне Юбилейный Свердловского района. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы девочки: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза. Была одета в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны, темную футболку и черные кроссовки. Есть особая примета — родинка на шее справа.
Если вы знаете, где может находиться ребенок или недавно видели девочку, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 922 34567 02 или 112.
UPD. «НАЙДЕНА! ЖИВА! Всем спасибо! Просьба снять репосты», — написали волонтеры.