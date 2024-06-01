В Перми на Коммунальном мосту столкнулись две иномарки. Есть ли пострадавшие

Сегодня днем в Перми на ул. Окулова, на Коммунальном мосту, случилось ДТП с двумя иномарками. Корреспондент Properm.ru обратила внимание, что в сторону Перми-2 по Монастырской с включенными маячками промчались пожарный автомобиль и машина ДПС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что оперативные службы выехали на сообщение о ДТП.