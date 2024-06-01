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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

На ул. Окулова днем 1 июня произошло ДТП

В Перми на Коммунальном мосту столкнулись две иномарки. Есть ли пострадавшие

1 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI

На ул. Окулова днем 1 июня произошло ДТП

В полиции рассказали о причине инцидента.
Сюжет
Дтп

Сегодня днем в Перми на ул. Окулова, на Коммунальном мосту, случилось ДТП с двумя иномарками. Корреспондент Properm.ru обратила внимание, что в сторону Перми-2 по Монастырской с включенными маячками промчались пожарный автомобиль и машина ДПС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю подтвердили, что оперативные службы выехали на сообщение о ДТП.

Выяснилось, что инцидент произошел около 11:00. 59-летний водитель автомобиля Hyundai ехал в направлении ул. Борцов Революции. Он не выдержал дистанцию между транспортными средствами, нарушив пункт 9.10 Правил дорожного движения. Мужчина допустил столкновения со впереди идущим Volkswagen, за рулем которого находился 40-летний водитель. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате аварии никто не пострадал, механические повреждения получили лишь автомобили.

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