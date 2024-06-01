В состав президиума нового правительства РФ вошли два экс-губернатора Пермского края

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
В состав президиума нового правительства РФ включены два бывших губернатора Пермского края. Это министр экономического развития РФ Максим Решетников и зампред правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Из постановления от 31 мая, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации следует, что в президиум также вошли:
Юрий Трутнев с 1996 по 2000 годы был мэром Перми, а затем в декабре 2000 года победил на выборах губернатора Пермской области. 9 марта 2004 года назначен министром природных ресурсов РФ, продолжил карьеру в Москве.
Максим Решетников в 2009 году был руководителем администрации губернатора Пермского края, далее продолжал карьеру в столице. С сентября 2017 по январь 2020 годов был губернатором Прикамья, затем возглавил федеральный Минэкономразвития.