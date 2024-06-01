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Published Сегодня, 05:48

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В составе президиума нового правительства РФ есть два пермяка

В состав президиума нового правительства РФ вошли два экс-губернатора Пермского края

1 июня 2024, 05:48
Фото: properm.ru; government.ru

В составе президиума нового правительства РФ есть два пермяка

Документ был утвержден вчера, 31 мая.

В состав президиума нового правительства РФ включены два бывших губернатора Пермского края. Это министр экономического развития РФ Максим Решетников и зампред правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Из постановления от 31 мая, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации следует, что в президиум также вошли:

  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • первый вице-премьер Денис Мантуров;
  • вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко;
  • министр обороны Андрей Белоусов;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • министр труда Антон Котяков;
  • глава МЧС Александр Куренков;
  • глава МИД Сергей Лавров;
  • министр финансов Антон Силуанов;
  • министр юстиции Константин Чуйченко;
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Юрий Трутнев с 1996 по 2000 годы был мэром Перми, а затем в декабре 2000 года победил на выборах губернатора Пермской области. 9 марта 2004 года назначен министром природных ресурсов РФ, продолжил карьеру в Москве.

Максим Решетников в 2009 году был руководителем администрации губернатора Пермского края, далее продолжал карьеру в столице. С сентября 2017 по январь 2020 годов был губернатором Прикамья, затем возглавил федеральный Минэкономразвития.

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