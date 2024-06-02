3 июня Березовский округ Пермского края простится с погибшим на СВО контрактником

Евгений Ахматзиев родился 26 июля1989 года в городе Гремячинске Пермской области. 26 января 2024 года заключил контракт и ушел на СВО. 30 апреля 2024 года погиб при выполнении обязанностей военной службы на территории Донецкой Народной Республики, Ясиноватский район, село Очеретино.



Церемония прощания состоится 3 июня у здания Дома культуры в селе Березовка, где жил погибший боец. Траурный митинг состоится с 11:00 часов. Захоронение — на кладбище села Березовка. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям.