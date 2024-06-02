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Updated Сегодня, 16:14

3 июня Березовский округ Пермского края простится с погибшим на СВО контрактником

3 июня Березовский округ Пермского края простится с погибшим на СВО контрактником

2 июня 2024, 10:45
Фото: properm.ru
Как сообщает администрация Березовского округа, в ходе выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО погиб Евгений Ахматзиев.

Евгений Ахматзиев родился 26 июля1989 года в городе Гремячинске Пермской области. 26 января 2024 года заключил контракт и ушел на СВО. 30 апреля 2024 года погиб при выполнении обязанностей военной службы на территории Донецкой Народной Республики, Ясиноватский район, село Очеретино.

Церемония прощания состоится 3 июня у здания Дома культуры в селе Березовка, где жил погибший боец. Траурный митинг состоится с 11:00 часов. Захоронение — на кладбище села Березовка. Администрация округа выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

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