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Updated Сегодня, 04:20

Электрокатамаран «Экоход» начал прогулочные поездки по Каме

Электрокатамаран «Экоход» начал прогулочные поездки по Каме

2 июня 2024, 04:18
Фото: properm.ru
Опубликовано расписание рейсов электрокатамарана «Экоход». Судно будет регулярно выполнять поездки до Закамска, а также прогулочные экскурсионные поездки.

На электрокатамаране «Экоход» можно совершить экскурсионные прогулки по Каме: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Длительность рейса составляет от 1 до 1,5 часов. Стоимость билетов от 1,2 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей.

«Экоход» совершает регулярные маршруты Пермь — Закамск с понедельника по четверг, в 9.30 из Перми, с причала №8, в 11:30 из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути — 1,5 часа.
Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

#Кама#Электрокатамаран#Экоход
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