Электрокатамаран «Экоход» начал прогулочные поездки по Каме

«Экоход» совершает регулярные маршруты Пермь — Закамск с понедельника по четверг, в 9.30 из Перми, с причала №8, в 11:30 из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути — 1,5 часа.

Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.