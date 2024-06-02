«Это настоящая прививка принятия». В Перми прошел первый фестиваль «Клумба»

Во время интерактивного уличного спектакля «Цирк уехал» (автор и режиссер Дмитрий Казенас) зрители попали на цирковое представление в тот момент, когда оно закончилось и труппа артистов в спешке уже покинула город, оставив после себя реквизит. Это прекрасный шанс для главного героя показать себя. У него не очень хорошо с цирковыми навыками и единственное, что он умеет делать хорошо — это глупости!



Театр «Туки-Луки» показал отрывок из своего знаменитого «Бармалея», а также постановки «Поехали» и «Люди и птицы».