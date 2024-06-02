«Это настоящая прививка принятия». В Перми прошел первый фестиваль «Клумба»

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Вход для всех желающих был свободный. В программе фестиваля были конкурс рисунков на асфальте и театральные представления. Из Санкт-Петербурга в Пермь приехал Театр имени Которого Нельзя Называть под руководством Дмитрия Казенаса.
Интерактивный уличный спектакль «ВорОбче» (автор и режиссер Ира Малышенко) — трогательная история маленького серого человека, который мечтал о доме, дружбе и любви. Декорациями сталат сама улица с ветром, деревьями и небом. А героями истории стали зрители.
Во время интерактивного уличного спектакля «Цирк уехал» (автор и режиссер Дмитрий Казенас) зрители попали на цирковое представление в тот момент, когда оно закончилось и труппа артистов в спешке уже покинула город, оставив после себя реквизит. Это прекрасный шанс для главного героя показать себя. У него не очень хорошо с цирковыми навыками и единственное, что он умеет делать хорошо — это глупости!
Театр «Туки-Луки» показал отрывок из своего знаменитого «Бармалея», а также постановки «Поехали» и «Люди и птицы».
Как отметила президент общества защиты прав детей-инвалидов «Счастье жить» Анастасия Гилева, фестиваль «Клумба» стал настоящим открытием. «Это прекрасная прививка принятия. Её необходимо сделать каждому и именно так!», — прокомментировала Анастасия Гилева.