И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр

Создание военного учебного стало для Пермского политеха вызовом по многим направлениям. Во-первых, это некомпенсируемые существенные денежные затраты. Во-вторых, это более серьезная структура, чем привычная военная кафедра, — по словам и. о. ректора Пермского политеха Антона Петроченкова.



И. о. ректора считает, что создание военного учебного центра — это определенная мотивация для студентов. «Это плюс, это наше преимущество при выборе абитуриентами вуза, — прокомментировал Антон Петроченков. — Мы этим активно будем пользоваться. Сейчас работаем над тем, чтобы и у студентов филиалов была возможность обучения в военном учебном центре, так как филиалы для нас очень важны».