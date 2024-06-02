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И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр

И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр

2 июня 2024, 06:29
Фото: properm.ru
Антон Петроченков в интервью журналисту Properm.ru рассказал, что будет представлять из себя военный учебный центр, в чем он будет похож, а в чем нет на когда-то существовавшие военные кафедры.

Создание военного учебного стало для Пермского политеха вызовом по многим направлениям. Во-первых, это некомпенсируемые существенные денежные затраты. Во-вторых, это более серьезная структура, чем привычная военная кафедра, — по словам и. о. ректора Пермского политеха Антона Петроченкова.

И. о. ректора считает, что создание военного учебного центра — это определенная мотивация для студентов. «Это плюс, это наше преимущество при выборе абитуриентами вуза, — прокомментировал Антон Петроченков. — Мы этим активно будем пользоваться. Сейчас работаем над тем, чтобы и у студентов филиалов была возможность обучения в военном учебном центре, так как филиалы для нас очень важны».

Сейчас в Пермском политехе вместе с филиалами — 15 тысяч студентов всех форм обучения.

Военный учебный центр должен будет подготовить мобилизационный резерв страны из числа студентов вуза. Пока будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям:

  • сержант запаса — командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов;
  • рядовой запаса — оператор беспилотных летательных аппаратов;
  • оператор специализированных радиолокационных систем (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания.

Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе высшего образования. Прием студентов осуществляется на конкурсной основе. Выпускники Военного учебного центра не призываются на военную службу.

#Политех#Политехнический университет#Ректор#Военная кафедра#Пемский политех#Петроченков#Интервью с ректором#Военный учебный центр
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