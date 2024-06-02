И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Создание военного учебного стало для Пермского политеха вызовом по многим направлениям. Во-первых, это некомпенсируемые существенные денежные затраты. Во-вторых, это более серьезная структура, чем привычная военная кафедра, — по словам и. о. ректора Пермского политеха Антона Петроченкова.
И. о. ректора считает, что создание военного учебного центра — это определенная мотивация для студентов. «Это плюс, это наше преимущество при выборе абитуриентами вуза, — прокомментировал Антон Петроченков. — Мы этим активно будем пользоваться. Сейчас работаем над тем, чтобы и у студентов филиалов была возможность обучения в военном учебном центре, так как филиалы для нас очень важны».
Сейчас в Пермском политехе вместе с филиалами — 15 тысяч студентов всех форм обучения.
Военный учебный центр должен будет подготовить мобилизационный резерв страны из числа студентов вуза. Пока будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах Воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям:
Военная подготовка будет проходить параллельно обучению по основной образовательной программе высшего образования. Прием студентов осуществляется на конкурсной основе. Выпускники Военного учебного центра не призываются на военную службу.