Игры, видосики и много розового. Как пермские «випы» провели День защиты детей

Открыл фестиваль кино «Медвежонок», вместе со своей дочерью стал одним из первых зрителей. Поздравил пермскую команду с успешным выступлением на Российской студенческой весне. На Малой сцене ТЮЗа вручил свидетельства о рождении малышам, которые родились в мае. Вручил почетные знаки «За достойное воспитание» пяти многодетным семьям, в том числе приемным. Посетил концерт, который состоялся на выставке «Мы защищаем свой родной дом» (подарок от воспитанников Детской школы искусств им. Кабалевского участникам специальной военной операции, работникам оборонных предприятий и их семьям).