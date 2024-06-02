Игры, видосики и много розового. Как пермские «випы» провели День защиты детей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края
Открыл фестиваль кино «Медвежонок», вместе со своей дочерью стал одним из первых зрителей. Поздравил пермскую команду с успешным выступлением на Российской студенческой весне. На Малой сцене ТЮЗа вручил свидетельства о рождении малышам, которые родились в мае. Вручил почетные знаки «За достойное воспитание» пяти многодетным семьям, в том числе приемным. Посетил концерт, который состоялся на выставке «Мы защищаем свой родной дом» (подарок от воспитанников Детской школы искусств им. Кабалевского участникам специальной военной операции, работникам оборонных предприятий и их семьям).
Эдуард Соснин, глава администрации города Перми
Эдуард Соснин, по всей видимости, нигде не был. Фотографий с каких-либо мероприятий на его страницах нет. Но в День защиты детей 1 июня он опубликовал видеопоздравление на фоне цветущих пермских яблонь. В ролике он призвал взрослых создавать благоприятные условия для развития детей, напомнил, что президент страны Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи.
Павел Черепанов, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник губернатора Пермского края
Как и Эдуард Соснин. Павел Черепанов ограничился поздравлением с Днем защиты детей в социальных сетях. При этом он опубликовал милое фото себя в детстве. «Мы все с светлой, красочной и доброй планеты под названием детство», — прокомментировал он.
Евгений Демкин, депутат Законодательного собрания Пермского края
К Дню защиты детей компания ПЗСП, которую возглавляет депутат, провела традиционные праздники в парке «Рекорд-Оранжевое лето» и на площадке для мероприятий в Боровиках (ул. Хабаровская, 62). Маленьких гостей праздника ждала игровая программа и сладкий сюрприз.
Игорь Сапко, уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Принял участие в XXIV Фестивале спорта детей-инвалидов Пермского края, посвящённом Международному дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие более 350 детей-инвалидов и детей с ОВЗ из Перми и Пермского края. Они соревновались в беге на 60 метров, гонках на колясках, дартсе, прыжках в длину с места, метании мяча весом 0,5 кг, бочча и стрельбе из лука.
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова
«Игры отцов и детей» провел на набережной Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае в День защиты детей. Член Совета отцов Роман Хозеев час играл с детьми и родителями. Светлана Денисова тоже играла вместе со всеми.
Татьяна Шестакова, депутат Пермской городской думы
В разных уголках Ленинского района провели праздничные мероприятия для детей и родителей: в Саду декабристов, в Театральном саду, в Сквере Парижских коммунаров «Было стооооооолько детей! Как же это здорово! Пусть чаще звучит детский смех! Улыбки, радость, неподражаемые эмоции и чувства — все это наши дети дарят нам, взрослым, чтоб этот мир стал лучше», — написала Татьяна Шестакова.
Диана Габдуллина, лицо кибер-кафе «Дуняша», жена владельца Парка Горького Рашида Габдуллина
Кибер-кафе «Дуняша» в парке им. Горького исполнилось 2 года. На День Рождения Дуняша собирала гостей, приветствовался розовый цвет в одежде. Детей и взрослых ждали сладости, аквагрим, живая музыка, танцы, много призов.
Где был и чем занимался «Почетный гражданин Перми», депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, неизвестно, в соцсетях информации об этом нет. Судя по аккаунтам жены и дочери, семья Плотникова не в Перми.