Кто заказывает «слив» топ-менеджера РЖД Георгия Геворкяна

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Впрочем, на самом деле задержали его заместителя — начальника службы технической политики Дирекции железнодорожных вокзалов Давида Нониашвили. Он подозревается в получении взятки от ООО «Бросок» — за 17 млн рублей Нониашвили обещал поспособствовать «беспрепятственному подписанию актов приема-сдачи и ускорению оплаты», сообщают «Новые Известия».
Попытку получения Давидом Нониашвили взятки пресекли 30 мая 2024 года, тогда же в его отношении возбудили и уголовное дело. В ходе следственных мероприятий прошли обыски в РЖД, где работает подозреваемый, также допросили и Геворкяна, но исключительно в статусе руководителя Нониашвили.
СМИ, очевидно, не стали разбираться в сути дела и предпочли оперативно опубликовать новость с броским заголовком об аресте Геворкяна. И можно предположить, что речь идет о попытке «слива» эффективного топ-менеджера РЖД и давления на руководство для его увольнения на фоне информационного хайпа.
Георгий Геворкян вступил в должность в 2019 году, после того как в отставку ушел Виталий Вотолевский, занимавший пост куратора вокзалов. Сразу после назначения Геворкян начал проявлять себя как инициативный и деятельный руководитель. Близкие к РЖД источники характеризуют его как топ-менеджера, способного принимать, генерировать решения, заставлять двигаться вперед и работать.
Под руководством Геворкяна вокзалы РЖД начали меняться к лучшему — в большей части зданий был выполнен ремонт, осуществлена модернизация, постепенно реализуется безбарьерная среда, а инфраструктура вокзалов адаптируется под нужды маломобильных групп граждан.
С конца 2019 года ведется модернизация залов ожидания на вокзалах — в них, в частности, появились новые комфортабельные сидения, оборудованные зарядками для гаджетов. Также заработали автоматические камеры хранения с безлюдной технологией обслуживания. Стоит отметить, что до недавнего времени эта сфера находилась в «черной зоне».
Кроме того, на вокзалах РЖД появились бесплатные туалеты. Раньше за пользование санитарными комнатами пассажирам приходилось платить по 10–15 рублей, эту сферу контролировала местная «мафия», однако это уже осталось в прошлом.
Очевидно, к подобным переменам оказались готовы далеко не все — хлебное место для многих было прикрыто. За пять лет с вокзалов исчезли «мафиозные компании» и «лишние руки», и это не могло не вызвать недовольства. Многие предпочли бы нового начальника — такого, с которым было бы легко договориться.