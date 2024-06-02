Кто заказывает «слив» топ-менеджера РЖД Георгия Геворкяна

Очевидно, к подобным переменам оказались готовы далеко не все — хлебное место для многих было прикрыто. За пять лет с вокзалов исчезли «мафиозные компании» и «лишние руки», и это не могло не вызвать недовольства. Многие предпочли бы нового начальника — такого, с которым было бы легко договориться.