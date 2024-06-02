Мужчину, который бегал за студентами с топором, посадили на 6,6 лет

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По данным Пермского краевого суда, 50-летний мужчина находился у себя дома и выпивал. Ему стали мешать громкие разговоры студентов, рядом с его домом расположен индустриальный колледж. Мужчина сначала кричал на студентов из окна, а потом выбежал на улицу и понесся за ними, размахивая топором.
Он попытался ударить одного из молодых людей топором в голову, но молодой человек смог увернуться. На помощь подоспели прохожие, они повалили 50-летнего мужчину. Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным по статьям УК РФ «Покушение на преступление» и «Убийство». Мужчину приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.