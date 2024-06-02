Очевидцы сообщают, что на фонтане в Перми девочке оторвало фалангу пальца

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Как сообщают очевидцы, сегодня днем на фонтане около Законодательного собрания Пермского края (на площади идет фестиваль кино «Медвежонок») ребенку, предположительно девочке оторвало фалангу пальца.
В Минздраве Пермского края уточняют информацию.
Это уже далеко не первый случай травмирования детей в пермских фонтанах. В 2019 году даже вызывали подрядчика, чтобы в конструкцию фонтана внесли изменения, чтобы сделать его более безопасным.
Видимо, подрядчик не доехал.