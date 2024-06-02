properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Очевидцы сообщают, что на фонтане в Перми девочке оторвало фалангу пальца

Очевидцы сообщают, что на фонтане в Перми девочке оторвало фалангу пальца

2 июня 2024, 12:35
Девочка, по словам очевидцев, бегала, как и многие остальные дети по фонтану босиком, пальчик ноги застрял в решетке — и девочка получила травму.

Как сообщают очевидцы, сегодня днем на фонтане около Законодательного собрания Пермского края (на площади идет фестиваль кино «Медвежонок») ребенку, предположительно девочке оторвало фалангу пальца.
В Минздраве Пермского края уточняют информацию.

Это уже далеко не первый случай травмирования детей в пермских фонтанах. В 2019 году даже вызывали подрядчика, чтобы в конструкцию фонтана внесли изменения, чтобы сделать его более безопасным.
Видимо, подрядчик не доехал.

Подпишитесь
Игры, видосики и много розового. Как пермские «випы» провели День защиты детей
Сегодня, 08:31
Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям
Сегодня, 09:31
И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр
Сегодня, 06:29
В Перми отменили общественные обсуждения по изменениям в Генеральный план города
Сегодня, 04:50
«Хозяюшки!» В пермском зоопарке носухи обустраивают жилища после зимы
Сегодня, 09:55
«Это настоящая прививка принятия». В Перми прошел первый фестиваль «Клумба»
Сегодня, 05:49
"