Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
На встрече с многодетными семьями в ответ на жалобу семьи из Ленинградской области Владимир Путин сказал, что вопрос требует дорегулирования. Глава семьи рассказал, что он вышел на пенсию, и за ее счет формально доход семьи вырос. Кроме того, один из 17 детей достиг совершеннолетия, что также привело к перерасчету социальных пособий.
«По поводу ситуаций, связанных с поддержкой со стороны государства, мы обязательно подумаем. Это имеет значение не только для вашей семьи, но и для других, которые оказываются в подобной ситуации. Обязательно подумаем», — сказал президент.
По словам Путина, вопрос надо решать на федеральном уровне: «Имею в виду, что такие ситуации могут возникать и в других семьях, где глава семьи не работает на атомной станции», — сказал он.
Семья Рахимовых из Томска также указала на эту проблему, пояснив, что нередко из-за превышения доходов их семья получает пособия в меньшем процентном соотношении. Путин, выслушав вопрос, обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что с этим надо разобраться. Голикова пообещала, что проблему решит. «Выясним все эти нюансы. Очень хорошо, что мы сегодня с вами на связи, для нас это полезно, потому что это дает возможность проанализировать, как принимаемые решения работают в жизни, на практике. Обязательно с этим разберемся», — заявил Путин.
Напомним, самая частая причина отказа в едином пособии на ребенка — это превышение доходов в многодетных и не в многодетных семьях. В Пермском крае из-за этой же причины многим семьям стал недоступен детский отдых — отказано в сертификатах и компенсациях за путевки в оздоровительные детские лагеря.