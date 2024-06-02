Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям

Семья Рахимовых из Томска также указала на эту проблему, пояснив, что нередко из-за превышения доходов их семья получает пособия в меньшем процентном соотношении. Путин, выслушав вопрос, обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что с этим надо разобраться. Голикова пообещала, что проблему решит. «Выясним все эти нюансы. Очень хорошо, что мы сегодня с вами на связи, для нас это полезно, потому что это дает возможность проанализировать, как принимаемые решения работают в жизни, на практике. Обязательно с этим разберемся», — заявил Путин.