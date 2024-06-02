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В Перми отменили общественные обсуждения по изменениям в Генеральный план города

В Перми отменили общественные обсуждения по изменениям в Генеральный план города

2 июня 2024, 04:50
Общественные обсуждения по Генплану города отменены. Об этом сообщил градозащитник Денис Галицкий.

Общественные обсуждения по изменениям в Генплан Перми планировалось провести с 28 мая по 3 июня, было опубликовано постановление о назначении общественных обсуждений. И проект изменений касается всех районов города. Неделю эксперты и общественность ждали, когда опубликуют документы, связанные с предстоящими изменениями.

Документы были опубликованы, но. как отметил Денис Галицкий, материалы Генплана для общественного обсуждения не содержат никакого пояснения. Опубликованы суммарно 200 мегабайт карт и текстов. Разобраться в этом абсолютно невозможно, нет никаких пояснительных записок или презентаций, поясняющих, в чём же собственно состоят изменения.

Единственная возможность что-то выяснить — это прийти на консультации. Консультации были назначены на 28, 29, 30 мая (длительность — 20 минут) в районных администрациях., но одна за другой были отменены.
В итоге администрации Перми пришлось отменить общественные обсуждения Генплана Перми. А изменения касаются возможности исключать рекреационные территории из рекреационных, если они оказались в зоне КРТ (комплексного развития территорий) либо в зоне реализации приоритетных инвестиционных проектов. Сейчас по Генплану это недопустимо.

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