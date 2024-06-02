В Перми отменили общественные обсуждения по изменениям в Генеральный план города

Общественные обсуждения по изменениям в Генплан Перми планировалось провести с 28 мая по 3 июня, было опубликовано постановление о назначении общественных обсуждений. И проект изменений касается всех районов города. Неделю эксперты и общественность ждали, когда опубликуют документы, связанные с предстоящими изменениями.



Документы были опубликованы, но. как отметил Денис Галицкий, материалы Генплана для общественного обсуждения не содержат никакого пояснения. Опубликованы суммарно 200 мегабайт карт и текстов. Разобраться в этом абсолютно невозможно, нет никаких пояснительных записок или презентаций, поясняющих, в чём же собственно состоят изменения.