В Пермском крае количество студентов колледжей выросло на 5 тыс. человек за 5 лет

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В 2024 году в подведомственных министерству образования Пермского края техникумах и колледжах количество студентов выросло: в 2024 году обучается 66,9 тыс. человек, а в 2022-м, например, их было 61,6 тыс. человек. Растет и конкурс, сообщили Properm.ru в краевом Минобре. Наиболее востребованные специальности среди абитуриентов СПО — информационные системы и программирование (40 заявлений на место), геология, туризм, картография (до 25 заявлений на место). Авиационные приборы и комплексы, эксплуатация беспилотных авиасистем, производство авиадвигателей — до 15 заявлений на место.
В Пермском крае действует 48 техникумов и колледжей, подведомственных краевому Минобру. Есть еще 5 колледжей, подведомственных минкульту, 1 колледж, подведомственный минспорта, 2 колледжа федерального подчинения, 11 частных колледжей и 10 структурных подразделений вузов, реализующих программы СПО.
В этом учебном году среднее профессиональное образование в стране бесплатно получают 739 тыс. человек (60,62% от общего числа студентов в СПО), это на 14,7 тыс. учащихся больше, чем в 2023 году. Наибольший прирост бюджетных мест наблюдается в Москве (3816 чел.), Санкт-Петербурге (1221 чел.) и Новосибирской области (907 чел.).