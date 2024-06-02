В Пермском крае количество студентов колледжей выросло на 5 тыс. человек за 5 лет

В 2024 году в подведомственных министерству образования Пермского края техникумах и колледжах количество студентов выросло: в 2024 году обучается 66,9 тыс. человек, а в 2022-м, например, их было 61,6 тыс. человек. Растет и конкурс, сообщили Properm.ru в краевом Минобре. Наиболее востребованные специальности среди абитуриентов СПО — информационные системы и программирование (40 заявлений на место), геология, туризм, картография (до 25 заявлений на место). Авиационные приборы и комплексы, эксплуатация беспилотных авиасистем, производство авиадвигателей — до 15 заявлений на место.