В Пермском крае на пожаре пострадал человек

В День защиты детей 1 июня 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 17 пожаров, из них: 5 пожаров на территории города Перми, по 2 пожара на территориях Добрянского и Соликамского городских округов, по 1 пожару на территориях Пермского, Губахинского и Большесосновского муниципальных округов, Краснокамского, Чусовского, Кудымкарского. Кунгурского, Чердынского муниципальных округов. Один человек пострадал, погибших нет. Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.