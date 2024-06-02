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В Пермском крае на пожаре пострадал человек

В Пермском крае на пожаре пострадал человек

2 июня 2024, 06:58
Всего за сутки в регионе произошло 17 пожаров, 5 из них в Перми.

В День защиты детей 1 июня 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 17 пожаров, из них: 5 пожаров на территории города Перми, по 2 пожара на территориях Добрянского и Соликамского городских округов, по 1 пожару на территориях Пермского, Губахинского и Большесосновского муниципальных округов, Краснокамского, Чусовского, Кудымкарского. Кунгурского, Чердынского муниципальных округов. Один человек пострадал, погибших нет. Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.

#Пермский край#Пожар#Чп
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