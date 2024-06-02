Водителя, которого искали пермяки, нашли мертвым

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Поисковый отряд «Регион59» сообщил, что мужчина родом из поселка Гагарский Свердловской области. Ночью 8 мая он ушёл с автостоянки на улице Героев Хасана, с тех пор никто не знал о его местонахождении, он был объявлен в розыск, к поискам подключились поисковый отряд и волонтеры.
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сообщил поисковый отряд вечером 1 июня. Обстоятельства гибели мужчины не разглашаются. Ему был 41 год.