Водителя, которого искали пермяки, нашли мертвым

Поисковый отряд «Регион59» сообщил, что мужчина родом из поселка Гагарский Свердловской области. Ночью 8 мая он ушёл с автостоянки на улице Героев Хасана, с тех пор никто не знал о его местонахождении, он был объявлен в розыск, к поискам подключились поисковый отряд и волонтеры.