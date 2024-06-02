properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Водителя, которого искали пермяки, нашли мертвым

Водителя, которого искали пермяки, нашли мертвым

2 июня 2024, 11:21
Фото: поискового отряда «Регион 59»
Водитель, который исчез при странных обстоятельствах в Перми, найден погибшим. Напомним, был оставлен открытым и с включенным двигателем автомобиль, документы были в машине.

Поисковый отряд «Регион59» сообщил, что мужчина родом из поселка Гагарский Свердловской области. Ночью 8 мая он ушёл с автостоянки на улице Героев Хасана, с тех пор никто не знал о его местонахождении, он был объявлен в розыск, к поискам подключились поисковый отряд и волонтеры.

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты», — сообщил поисковый отряд вечером 1 июня. Обстоятельства гибели мужчины не разглашаются. Ему был 41 год.

Подпишитесь
Игры, видосики и много розового. Как пермские «випы» провели День защиты детей
Сегодня, 08:31
Путин поручил решить проблему отказа в пособиях многодетным семьям
Сегодня, 09:31
И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр
Сегодня, 06:29
В Перми отменили общественные обсуждения по изменениям в Генеральный план города
Сегодня, 04:50
«Хозяюшки!» В пермском зоопарке носухи обустраивают жилища после зимы
Сегодня, 09:55
«Это настоящая прививка принятия». В Перми прошел первый фестиваль «Клумба»
Сегодня, 05:49
"