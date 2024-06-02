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Выставленные на продажу помещения в торговом центре Перми подорожали на 10 млн рублей

Выставленные на продажу помещения в торговом центре Перми подорожали на 10 млн рублей

2 июня 2024, 05:18
Фото: Авито
Помещения бывшего кинотеатра «Колизей синема», выставленные на продажу в 2023 году, подорожали на 10 млн рублей. Изначальная стоимость составляла 350 млн рублей, сейчас собственник предлагает два этажа торгового центра за 360 млн рублей.

Как следует из объявления на Авито, помещения свободного назначения: офис, торговля, медицина, выставочный центр, театр, университет, сфера развлечений, гостиничный бизнес, производство. Расположение: 4, 5 этажи ТРК Колизей Синема, доступ 24/7, 2 лифта, эскалаторы. Парковка на 200 машиномест.

Возможна перепланировка (реконструкция) помещений, также имеется техническая возможность дополнительного панорамного остекления.
В 2023 году в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре краевые власти купили «Кристалл» у Александра Флегинского за 370 млн руб. Помещения кинозалов в «Колизее Синема» сейчас пустуют. Торговый центр принадлежит структурам бывшего депутата Государственной думы РФ, депутата Законодательного собрания Пермского края Юрия Борисовца.

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#Борисовец#Колизей#Юрий Борисовец#Кинотеатр#Колизей Синема
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