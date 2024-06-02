Выставленные на продажу помещения в торговом центре Перми подорожали на 10 млн рублей

Возможна перепланировка (реконструкция) помещений, также имеется техническая возможность дополнительного панорамного остекления.

В 2023 году в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре краевые власти купили «Кристалл» у Александра Флегинского за 370 млн руб. Помещения кинозалов в «Колизее Синема» сейчас пустуют. Торговый центр принадлежит структурам бывшего депутата Государственной думы РФ, депутата Законодательного собрания Пермского края Юрия Борисовца.