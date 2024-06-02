Выставленные на продажу помещения в торговом центре Перми подорожали на 10 млн рублей

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Как следует из объявления на Авито, помещения свободного назначения: офис, торговля, медицина, выставочный центр, театр, университет, сфера развлечений, гостиничный бизнес, производство. Расположение: 4, 5 этажи ТРК Колизей Синема, доступ 24/7, 2 лифта, эскалаторы. Парковка на 200 машиномест.
Возможна перепланировка (реконструкция) помещений, также имеется техническая возможность дополнительного панорамного остекления.
В 2023 году в Перми закрылись два кинотеатра сети «Синема Парк» — в ТРК «Колизей Синема» и в «Кристалле». Киносеть расторгла договоры аренды с собственником помещений — ГК «Панорама». Кинотеатры закрылись из-за того, что стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. В октябре краевые власти купили «Кристалл» у Александра Флегинского за 370 млн руб. Помещения кинозалов в «Колизее Синема» сейчас пустуют. Торговый центр принадлежит структурам бывшего депутата Государственной думы РФ, депутата Законодательного собрания Пермского края Юрия Борисовца.