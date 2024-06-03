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Posted 3 июня, 10:22

Published 3 июня, 10:22

Modified 3 июня, 10:24

Updated 3 июня, 10:24

Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру

Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру

3 июня 2024, 10:22
Фото: Google Maps
Ранее власти Перми через суд добились расторжения договора аренды торгового центра.

Власти Перми передали двухэтажное здание по ул. Крисанова, 12в, в пользование пермского академического Театра-Театра. Об этом сообщил художественный руководитель культурного учреждения Борис Мильграм изданию «Business Class».

По словам руководителя театра, учреждение получило федеральный грант на спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+). «Малую пирамиду» теперь намерены использовать под этот проект. Так, здание решено перестроить, в конце лета — осенью в нем появится мультимедийная площадка.

Ранее сообщалось, что администрация города через суд добилась расторжения договора аренды торгового центра на улице Крисанова, 126. Эти здания арендовала компания ООО «Кама-Урал». В марте текущего года «Кама-Урал» подала апелляционную жалобу. По словам представителей компании, ведомство завысило сумму платежей по аренде.

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#Пермь#Торговый центр#Театр-театр#Грант#Аренда#Алиса в стране чудес#Мультимедийная площадка#Кама-Урал
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