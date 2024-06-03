Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру

По словам руководителя театра, учреждение получило федеральный грант на спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+). «Малую пирамиду» теперь намерены использовать под этот проект. Так, здание решено перестроить, в конце лета — осенью в нем появится мультимедийная площадка.