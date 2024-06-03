Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру

Posted 3 июня, 10:22
Published 3 июня, 10:22
Modified 3 июня, 10:24
Updated 3 июня, 10:24
Власти Перми передали двухэтажное здание по ул. Крисанова, 12в, в пользование пермского академического Театра-Театра. Об этом сообщил художественный руководитель культурного учреждения Борис Мильграм изданию «Business Class».
По словам руководителя театра, учреждение получило федеральный грант на спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+). «Малую пирамиду» теперь намерены использовать под этот проект. Так, здание решено перестроить, в конце лета — осенью в нем появится мультимедийная площадка.
Ранее сообщалось, что администрация города через суд добилась расторжения договора аренды торгового центра на улице Крисанова, 126. Эти здания арендовала компания ООО «Кама-Урал». В марте текущего года «Кама-Урал» подала апелляционную жалобу. По словам представителей компании, ведомство завысило сумму платежей по аренде.