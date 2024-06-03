Дефектов не было. В мэрии Перми прокомментировали травму девочки на фонтанах

Posted 3 июня, 11:13
Published 3 июня, 11:13
Modified 3 июня, 11:17
Updated 3 июня, 11:17
В администрации Перми прокомментировали инцидент с 9-летней девочкой, нога которой застряла в решетке фонтана.
Чиновники заявили, что подрядная организация ежедневно осматривает фонтан и заносит данные о состоянии конструктивных элементов в акт осмотра. В случае необходимости подрядчик ликвидирует дефекты, которые угрожают безопасности людей. Сейчас фонтан находится в нормативном состоянии, в день происшествия с ребенком, 2 июня, подрядчик также не обнаружил дефектов при проведении осмотра.
В пресс-службе мэрии рассказали Properm.ru, что дети до 14 лет должны находиться на территории фонтана в сопровождении взрослых. Также они должны быть в обуви, соблюдать правила безопасности, нельзя бегать по водосточным решеткам и зажимать водные струи. Согласно решению Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 года (пункт 3.10), нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных, в том числе, у фонтанов, пристаней и в местах, где выставлены информационные знаки или предупредительные щиты о запрете купания.
На трех входах на территорию эспланады в 2019 году установлены таблички, на которых прописана инструкция пользования фонтанного комплекса, заявили в администрации. Они расположены со стороны ул. Попова.
Вчера днем, 2 июня, 9-летняя девочка находилась у фонтана на городской эспланаде. Палец ноги ребенка застрял в водосточной решетке. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, она находится в удовлетворительном состоянии. В СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.