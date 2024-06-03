Дефектов не было. В мэрии Перми прокомментировали травму девочки на фонтанах

В пресс-службе мэрии рассказали Properm.ru, что дети до 14 лет должны находиться на территории фонтана в сопровождении взрослых. Также они должны быть в обуви, соблюдать правила безопасности, нельзя бегать по водосточным решеткам и зажимать водные струи. Согласно решению Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 года (пункт 3.10), нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных, в том числе, у фонтанов, пристаней и в местах, где выставлены информационные знаки или предупредительные щиты о запрете купания.