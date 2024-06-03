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Posted 3 июня, 09:52

Published 3 июня, 09:52

Modified 3 июня, 09:54

Updated 3 июня, 09:54

Директором МКУ «Пермблагоустройство» назначили Александра Кетова

Директором МКУ «Пермблагоустройство» назначили Александра Кетова

3 июня 2024, 09:52
Фото: properm.ru
К своим обязанностям он приступил 3 июня.

С 3 июня директором МКУ «Пермблагоустройство» назначен Александр Кетов. Ранее мужчина руководил МКУ «Содержание объектов благоустройства». Об этом сообщила пресс-служба администрации Перми. Исполняющим обязанности директора этого учреждения назначен Дмитрий Бартоломей, занимавший до этого пост заместителя.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев уволился в феврале, перейдя в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Должность и. о. директора МКУ в это время занимал главный инженер учреждения Даниил Зырянов.

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#Александр кетов#Заместитель#Главный инженер#МКУ «Пермблагоустройство»#МКУ «Содержание объектов благоустройства»#Пресс-служба администрации Перми#Дмитрий Бартоломей#Дмитрий Сергеев#КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта»#УАДиТ#Даниил Зырянов
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