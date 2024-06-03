Директором МКУ «Пермблагоустройство» назначили Александра Кетова

Ранее сообщалось, что предыдущий глава МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев уволился в феврале, перейдя в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Должность и. о. директора МКУ в это время занимал главный инженер учреждения Даниил Зырянов.