Директором МКУ «Пермблагоустройство» назначили Александра Кетова

Posted 3 июня, 09:52
Published 3 июня, 09:52
Modified 3 июня, 09:54
Updated 3 июня, 09:54
С 3 июня директором МКУ «Пермблагоустройство» назначен Александр Кетов. Ранее мужчина руководил МКУ «Содержание объектов благоустройства». Об этом сообщила пресс-служба администрации Перми. Исполняющим обязанности директора этого учреждения назначен Дмитрий Бартоломей, занимавший до этого пост заместителя.
Ранее сообщалось, что предыдущий глава МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев уволился в феврале, перейдя в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ). Должность и. о. директора МКУ в это время занимал главный инженер учреждения Даниил Зырянов.