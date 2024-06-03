Генеральный директор ОМК Петр Трушин возглавил жюри премии «HR-бренд» от HeadHunter

ОМК также является победителем и финалистом премии «HR-бренд» от HeadHunter. Так, в 2023 году HR-программа подготовки универсальных рабочих «Горизонты карьеры» завода ОМК в Выксе заняла первое место в номинации «Регион». В 2024-м в финал вышел проект «Зеленые коридоры», который создает благоприятные условия для развития горизонтальной карьеры сотрудников рабочих профессий. Приглашение возглавить жюри одной из главных HR-премий — это признание профессиональным сообществом комплексного подхода ОМК к развитию персонала и заботы компании о своих сотрудниках.