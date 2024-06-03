Генеральный директор ОМК Петр Трушин возглавил жюри премии «HR-бренд» от HeadHunter

Posted 3 июня, 09:50
Published 3 июня, 09:50
Modified 3 июня, 09:52
Updated 3 июня, 09:52
Генеральный директор ОМК Петр Трушин стал председателем жюри одного из самых крупных профильных HR-конкурсов России. Он возглавил экспертную комиссию премии «HR-бренд», которую ежегодно проводит онлайн-портал по поиску работы HeadHunter. Ее финал прошел в Москве 29 мая, награды получили лучшие проекты страны в сфере управления персоналом.
Компании из разных отраслей представили в основных номинациях 127 проектов и 159 — в специальных. На церемонии награждения в статусе председателя жюри Петр Трушин вручил награды победителям в номинации «Мир», где отметили проекты, которые реализовывали в нескольких странах. Всего в финал вышли 59 проектов.
ОМК также является победителем и финалистом премии «HR-бренд» от HeadHunter. Так, в 2023 году HR-программа подготовки универсальных рабочих «Горизонты карьеры» завода ОМК в Выксе заняла первое место в номинации «Регион». В 2024-м в финал вышел проект «Зеленые коридоры», который создает благоприятные условия для развития горизонтальной карьеры сотрудников рабочих профессий. Приглашение возглавить жюри одной из главных HR-премий — это признание профессиональным сообществом комплексного подхода ОМК к развитию персонала и заботы компании о своих сотрудниках.
Петр Трушин, генеральный директор ОМК:
— Мне впервые посчастливилось быть в роли председателя жюри этой премии, и это очень полезный опыт. Благодаря премии в некотором смысле мы прикоснулись к будущему и увидели тренды, которые повлияют на нашу профессиональную жизнь. Я внимательно ознакомился со всеми заявками и отметил много интересных проектов. Что приятно, у многих компаний, как и у ОМК, в приоритете — забота о сотрудниках, их благополучии, их семьях. Понравилось, когда участники на стандартные задачи, например, подбор персонала, смотрели по-новому и предлагали оригинальные решения: привлечение женщин на производственные профессии, яркие рекламные кампании, инструменты искусственного интеллекта.
Наталья Ямщикова, директор по управлению персоналом ОМК:
— Эксперты профессиональных конкурсов регулярно отмечают проекты группы ОМК. Это позволяет нашей команде быть активными участниками профессионального сообщества, делиться своим опытом и, конечно, изучать лучшие практики, чтобы разрабатывать эффективные программы развития персонала. Рады, что в этом году нашей компании выпала честь не только участвовать в конкурсе, но и возглавить жюри премии «HR-бренд». Значит, приоритеты ОМК в развитии кадрового потенциала, обеспечении высокой производительности, безопасности производства и заботе о благополучии сотрудников и семей заметны на уровне профессионального сообщества.