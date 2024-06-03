Госдума РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

Пакет вносит корректировки в законодательство о бюджете на следующий год, а также в Налоговый кодекс, законы о выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и пенсионном обеспечении военнослужащих. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на РИА Новости.