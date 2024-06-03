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Posted 3 июня, 13:26

Published 3 июня, 13:26

Modified 3 июня, 13:28

Updated 3 июня, 13:28

Госдума РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

3 июня 2024, 13:26
Бюджетный пакет, включающий изменения в Налоговый кодекс, был представлен в Государственную думу. Информацию об этом сообщил Андрей Макаров, глава комитета по бюджету и налогам нижней палаты парламента.

Пакет вносит корректировки в законодательство о бюджете на следующий год, а также в Налоговый кодекс, законы о выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и пенсионном обеспечении военнослужащих. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на РИА Новости.

В состав пакета входят пять законопроектов. Его рассмотрение и обсуждение, включая налоговые поправки, займут 30 дней. Депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить и доработать документы. В этих встречах примут участие представители муниципалитетов, регионов и бизнес-объединений.

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