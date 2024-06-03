Госдума РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

Posted 3 июня, 13:26
Published 3 июня, 13:26
Modified 3 июня, 13:28
Updated 3 июня, 13:28
Пакет вносит корректировки в законодательство о бюджете на следующий год, а также в Налоговый кодекс, законы о выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и пенсионном обеспечении военнослужащих. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на РИА Новости.
В состав пакета входят пять законопроектов. Его рассмотрение и обсуждение, включая налоговые поправки, займут 30 дней. Депутаты проведут встречи с экспертами, чтобы обсудить и доработать документы. В этих встречах примут участие представители муниципалитетов, регионов и бизнес-объединений.