Как парад планет 3 июня 2024 года повлияет на Землю?

Новосибирский астрофизик Александр Димов напротив, говорит, что шумиха вокруг «парада планет» беспочвенна. Он говорит, что ничего необычного не произойдёт. Эзотерики утверждают, что планеты выстроились в линию. Но все планеты расположены в одной плоскости, и для нас они всегда будут расположены на одной линии.