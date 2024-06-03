Как парад планет 3 июня 2024 года повлияет на Землю?

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Парадом планет в астрономии называют явление, когда планеты оказываются на одной линии на небе для наблюдателя с Земли. Однако они не выстраиваются в идеально ровную линию, потому что движутся по разным орбитам и в разных плоскостях.
В зависимости от количества планет выделяют следующие типы парадов:
Малые парады происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.
Во время «парада», когда пять планет выстроятся в ряд, Земля окажется под влиянием четырех самых крупных планет: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Марса. Они будут притягивать Землю, хотя сила этого притяжения не особо велика. По мере сближения планет эта сила будет расти, а в противоположную сторону — тянуть Меркурий.
Геофизики утверждают, что гравитационные аномалии влияют на движение литосферных плит. Из-за них в местах разломов накапливается напряжение, которое приводит к землетрясениям и извержениям вулканов. Например, извержение вулкана Эль-Чичон случилось через несколько дней после того, как 9 планет, включая Плутон, выстроились в ряд по одну сторону от Солнца. В результате извержения погибло более 2000 человек.
Слишком много факторов могут сложиться неблагоприятно, что может привести к трагическим последствиям. Теоретически возможно, что из-за стечения обстоятельств случится глобальный катаклизм, о котором американцы фантазировали в фильме «2012». Вероятность этого существует, особенно учитывая, что «парады» планет будут происходить на фоне возрастающей солнечной активности.
Астролог Алена Никольская утверждает, что энергия планет будет сконцентрирована. Сейчас, по ее мнению, включается великий космический катализатор.
Новосибирский астрофизик Александр Димов напротив, говорит, что шумиха вокруг «парада планет» беспочвенна. Он говорит, что ничего необычного не произойдёт. Эзотерики утверждают, что планеты выстроились в линию. Но все планеты расположены в одной плоскости, и для нас они всегда будут расположены на одной линии.
Жители всего мира смогут увидеть удивительное космическое явление — парад планет. Чтобы не пропустить его, нужно узнать время рассвета в вашем регионе и начать наблюдение за час до него. Приложение Sky Tonight поможет убедиться, что планеты выстроятся в нужном порядке.
Невооруженным глазом можно будет разглядеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. С помощью бинокля или телескопа можно увидеть Уран и Нептун.
Следующий парад планет состоится 28 августа 2024 года и в нем примут участие те же 6 планет, но в другом составе. 18 января 2025 года — 6 планет, а 28 февраля того же года — уже 7 планет и их гравитация может оказать влияние на Землю.