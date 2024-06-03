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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Парад планет 3 июня 2024 года.

Как парад планет 3 июня 2024 года повлияет на Землю?

3 июня 2024, 07:47
Фото: нейросеть
Парад планет 3 июня 2024 года.
Уже сегодня, 3 июня, мы сможем наблюдать удивительное астрономическое явление, известное как «парад планет». В этот день некоторые планеты выстроятся в линию по одну сторону от Солнца. Подробнее о явлении и его последствиях читайте в нашем материале.

Что такое парад планет?

Парадом планет в астрономии называют явление, когда планеты оказываются на одной линии на небе для наблюдателя с Земли. Однако они не выстраиваются в идеально ровную линию, потому что движутся по разным орбитам и в разных плоскостях.

В зависимости от количества планет выделяют следующие типы парадов:

  • мини-парад — три планеты;
  • малый парад — четыре планеты;
  • большой парад — пять или шесть планет;
  • полный парад — все восемь планет Солнечной системы.

Малые парады происходят примерно каждые 20 лет, большие — гораздо реже.

Как пройдет парад планет 3 июня 2024 года?

Во время «парада», когда пять планет выстроятся в ряд, Земля окажется под влиянием четырех самых крупных планет: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Марса. Они будут притягивать Землю, хотя сила этого притяжения не особо велика. По мере сближения планет эта сила будет расти, а в противоположную сторону — тянуть Меркурий.

Возможные последствия парада планет

Геофизики утверждают, что гравитационные аномалии влияют на движение литосферных плит. Из-за них в местах разломов накапливается напряжение, которое приводит к землетрясениям и извержениям вулканов. Например, извержение вулкана Эль-Чичон случилось через несколько дней после того, как 9 планет, включая Плутон, выстроились в ряд по одну сторону от Солнца. В результате извержения погибло более 2000 человек.

Что говорят эксперты?

Слишком много факторов могут сложиться неблагоприятно, что может привести к трагическим последствиям. Теоретически возможно, что из-за стечения обстоятельств случится глобальный катаклизм, о котором американцы фантазировали в фильме «2012». Вероятность этого существует, особенно учитывая, что «парады» планет будут происходить на фоне возрастающей солнечной активности.

Астролог Алена Никольская утверждает, что энергия планет будет сконцентрирована. Сейчас, по ее мнению, включается великий космический катализатор.

Новосибирский астрофизик Александр Димов напротив, говорит, что шумиха вокруг «парада планет» беспочвенна. Он говорит, что ничего необычного не произойдёт. Эзотерики утверждают, что планеты выстроились в линию. Но все планеты расположены в одной плоскости, и для нас они всегда будут расположены на одной линии.

Где можно увидеть парад планет?

Жители всего мира смогут увидеть удивительное космическое явление — парад планет. Чтобы не пропустить его, нужно узнать время рассвета в вашем регионе и начать наблюдение за час до него. Приложение Sky Tonight поможет убедиться, что планеты выстроятся в нужном порядке.

Невооруженным глазом можно будет разглядеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. С помощью бинокля или телескопа можно увидеть Уран и Нептун.

Следующий парад планет состоится 28 августа 2024 года и в нем примут участие те же 6 планет, но в другом составе. 18 января 2025 года — 6 планет, а 28 февраля того же года — уже 7 планет и их гравитация может оказать влияние на Землю.

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#Николай Бледных#Космос#Наука#Астрономия#Астрономы
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