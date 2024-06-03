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Posted 3 июня, 10:37

Published 3 июня, 10:37

Modified 3 июня, 10:39

Updated 3 июня, 10:39

В Верещагино простятся с погибшим на СВО Валентином Жужговым

Командир стрелкового отделения из Верещагино погиб на СВО

3 июня 2024, 10:37
Фото: vk.com/ver_adm

В Верещагино простятся с погибшим на СВО Валентином Жужговым

У мужчины остались двое сыновей.

В ходе СВО 8 апреля текущего года погиб 58-летний Валентин Жужгов из Верещагинского округа. Мужчина дослужился до звания младшего сержанта, командира стрелкового отделения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Валентин родился в многодетной семье 5 июня 1965 года в поселке Лемзер Усольского района. Окончил школу №21, отслужил в советской армии по призыву. Работал в разных организациях и на предприятиях. У Жужгова остались двое сыновей — Евгений и Кирилл, известно, что Евгений тоже участвует в СВО.

Прощание с погибшим состоится в музейно-культурном центре Верещагино завтра, 4 июня, с 11:00. В 11:30 пройдет траурный митинг, в 12:00 — отпевание в храме Александра Невского.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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