Командир стрелкового отделения из Верещагино погиб на СВО

Posted 3 июня, 10:37
Published 3 июня, 10:37
Modified 3 июня, 10:39
Updated 3 июня, 10:39
В ходе СВО 8 апреля текущего года погиб 58-летний Валентин Жужгов из Верещагинского округа. Мужчина дослужился до звания младшего сержанта, командира стрелкового отделения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентин родился в многодетной семье 5 июня 1965 года в поселке Лемзер Усольского района. Окончил школу №21, отслужил в советской армии по призыву. Работал в разных организациях и на предприятиях. У Жужгова остались двое сыновей — Евгений и Кирилл, известно, что Евгений тоже участвует в СВО.
Прощание с погибшим состоится в музейно-культурном центре Верещагино завтра, 4 июня, с 11:00. В 11:30 пройдет траурный митинг, в 12:00 — отпевание в храме Александра Невского.