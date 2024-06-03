Командир стрелкового отделения из Верещагино погиб на СВО

Валентин родился в многодетной семье 5 июня 1965 года в поселке Лемзер Усольского района. Окончил школу №21, отслужил в советской армии по призыву. Работал в разных организациях и на предприятиях. У Жужгова остались двое сыновей — Евгений и Кирилл, известно, что Евгений тоже участвует в СВО.