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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Криминального авторитета* из Перми хотят посадить в тюрьму

Криминального авторитета* из Перми хотят посадить в тюрьму

3 июня 2024, 06:29
Фото: properm.ru
Марата «Марика» Мусина обвиняют в получении положения в преступной иерархии и пропаганде АУЕ**.

В Пермском краевом суде завершается рассмотрение первого в регионе уголовного дела о занятии положения в преступной иерархии. В пропаганде запрещенного в России движения АУЕ** обвиняется ранее судимый по связанным с незаконным оборотам статьям Марат «Марик» Мусин. Процесс был закрыт для участия слушателей и СМИ — свидетелями по нему проходили действующие оперативные работники правоохранительных органов и осужденные.

Как передает из зала суда журналист Properm.ru, сегодня, 3 июня, в прениях сторон гособвинитель Юрий Соболев попросил с учетом ранее назначенного наказания за торговлю наркотиками попросил отправить «Марика» на 12,5 лет в колонию особого режима и назначить 330 тыс. рублей штрафа. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, сообщает наш журналист из зала суда.

Как известно из обвинительного заключения, оглашенного еще 27 февраля, в 2021 году решением вора Чиро Гальского по законспирированной системе коммуникаций на территории колоний России Мусин был утвержден «положенцем». Через короткое время после этого «вор в законе» Чиро Шония, более известный как Чиро Гальский скончался в Греции в начале 2022 года. «Сходки» проводились в колониях по видеоконференцсвязи.

Сам Мусин начал следовать порицаемым государственным законом воровским традициям в 2019 году, следует из материалов обвинительного заключения. Он набил себе на теле связанные с запрещенным движением наколки, например, на правом предплечье изображение кота в в очках и шляпе (аббревиатура «КОТ» по правилам движения — «Коренной Обитатель Тюрмы», шляпа и очки означают, что владелец татуировки — злостный нарушитель тюремного режима).

*Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.

**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

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