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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Синоптики рассказали о жаре до +30 градусов и ливнях на неделе в Пермском крае

Летняя жара и ливни с грозами. Какая погода наступит в Прикамье в начавшиеся будни

3 июня 2024, 07:36
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали о жаре до +30 градусов и ливнях на неделе в Пермском крае

К концу рабочей неделе в регионе слегка похолодает.

Неделя в Пермском крае начнется с жаркой погоды и завершится дождями. Понедельник и вторник будут самыми жаркими днями первой декады июня. Сегодня, 3 июня, в центральной части региона будет малооблачно и жарко до +30˚, в том числе и в Перми. На севере Прикамья будет на 5-10˚ прохладнее, чем в центре. На юге погода ожидается чуть прохладнее, чем в Перми, возможны грозы, говорят в ГИС-центре ПГНИУ.

Во вторник и в северных районах Пермского края потеплеет до +25…+27˚. На остальной территории, и в Перми в том числе, ночью прогнозируется +13…+18˚, днем +25…+30˚, в Перми днем +27…+29˚. Во второй половине дня преимущественно по западу ожидаются ливневые дожди и грозы. В Перми остается вероятность гроз вечером.

В последующие три дня через территорию Прикамья с запада на восток будет медленно перемещаться барическая депрессия. С запада будет поступать умеренно теплая и очень влажная воздушная масса. В среду и четверг почти на всей территории Пермского края могут пройти сильные ливневые дожди, возможно с мелким градом. Температура воздуха ночью на уровне +12…+17˚, днем +20…+25˚, в четверг на севере станет холоднее. В пятницу в центральных районах и на юге прогнозируется днем до +18…+22˚.

В грядущие выходные прогноз остается неопределенным. Синоптики говорят о сохранении умеренно теплой погоды — ночью +11…+16˚, днем +18…+23˚, по югу до +25˚.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода
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