Летняя жара и ливни с грозами. Какая погода наступит в Прикамье в начавшиеся будни

Неделя в Пермском крае начнется с жаркой погоды и завершится дождями. Понедельник и вторник будут самыми жаркими днями первой декады июня. Сегодня, 3 июня, в центральной части региона будет малооблачно и жарко до +30˚, в том числе и в Перми. На севере Прикамья будет на 5-10˚ прохладнее, чем в центре. На юге погода ожидается чуть прохладнее, чем в Перми, возможны грозы, говорят в ГИС-центре ПГНИУ.