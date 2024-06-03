На пожаре в Перми на улице Генерала Наумова пострадал человек

В субботу, 1 июня, в Перми на ул. Генерала Наумова в ходе пожара пострадал человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 22:52. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.