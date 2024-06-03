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На пожаре в Перми на улице Генерала Наумова пострадал человек

На пожаре в Перми на улице Генерала Наумова пострадал человек

3 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.

В субботу, 1 июня, в Перми на ул. Генерала Наумова в ходе пожара пострадал человек. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 22:52. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия прибыли семь человек личного состава и две единицы пожарной техники. Выяснилось, что происходит горение в квартире многоквартирного дома. Самостоятельно удалось эвакуироваться только одному человеку. Спасателями была спасена и вынесена на свежий воздух женщина.

Пожар был ликвидирован в 23:01. Проверка продолжается, идет установление причин и обстоятельств пожара.

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#Пермь#Пожар#Мчс#Пострадавший#Генерал Наумова
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