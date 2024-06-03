Начальник УМВД по Перми покинул должность

Станислав Кравченко был начальником городского УМВД с 1 апреля 2022 года. Он служил в полиции с 1993 года, в 2017 году был назначен на должность замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Обладатель награды «Почетный сотрудник МВД».