Начальник УМВД по Перми покинул должность

Posted 3 июня, 08:30
Published 3 июня, 08:30
Modified 3 июня, 08:32
Updated 3 июня, 08:32
Начальник Управления МВД по городу Перми Станислав Кравченко покинул свой пост. Он ушел на пенсию по выслуге лет, пишет издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции. По данным источника издания, обязанности Кравченко в статусе исполняющего обязанности будет выполнять полковник полиции Вадим Стрижков.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в городской полиции готовится отставка нескольких руководящих сотрудников. В их числе назывались Станислав Кравченко, его заместитель — начальник полиции Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев.
Станислав Кравченко был начальником городского УМВД с 1 апреля 2022 года. Он служил в полиции с 1993 года, в 2017 году был назначен на должность замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Обладатель награды «Почетный сотрудник МВД».