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Posted 3 июня, 08:30

Published 3 июня, 08:30

Modified 3 июня, 08:32

Updated 3 июня, 08:32

Глава УМВД по Перми Станислав Кравченко ушел с поста

Начальник УМВД по Перми покинул должность

3 июня 2024, 08:30
Фото: пресс-служба УМВД России по городу Перми

Глава УМВД по Перми Станислав Кравченко ушел с поста

Станислав Кравченко находился на посту руководителя более двух лет.

Начальник Управления МВД по городу Перми Станислав Кравченко покинул свой пост. Он ушел на пенсию по выслуге лет, пишет издание URA.ru со ссылкой на пресс-службу городской полиции. По данным источника издания, обязанности Кравченко в статусе исполняющего обязанности будет выполнять полковник полиции Вадим Стрижков.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в городской полиции готовится отставка нескольких руководящих сотрудников. В их числе назывались Станислав Кравченко, его заместитель — начальник полиции Дмитрий Иванов и замначальника полиции по оперативной работе Юрий Фомичев.

Станислав Кравченко был начальником городского УМВД с 1 апреля 2022 года. Он служил в полиции с 1993 года, в 2017 году был назначен на должность замначальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Обладатель награды «Почетный сотрудник МВД».

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#Общество#Кадровые перестановки#Мвд#Пермь#Полиция
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