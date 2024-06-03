Пермских осужденных будут задействовать для ликвидации граффити

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Администрация Перми опубликовала проект постановления о внесении изменений в перечень видов обязательных работ и объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных и исправительных работ. Документ, на который первым внимание обратил «Новый компаньон», был опубликован на сайте мэрии 31 мая.
Согласно проекту постановления, пункт действующего перечня «иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки» предлагается заменить. Вместо него осуждённых предлагается привлечь к удалению незаконных граффити: надписей, содержащих пропаганду или рекламу наркотических средств и психотропных веществ, графических изображений на ограждениях, фасадах, стенах зданий, мостах и других местах общего пользования.
Проектом предлагается также привлекать осуждённых к очистке территорий от снега и наледи и удалению сорняков. Пункт о погрузочно-разгрузочных работах будет дополнен уточнением о том, что работы должны быть связаны с поддержанием чистоты и порядка территории города.
Действующим перечнем осуждённых для отбывания наказания могут привлечь пока только к очистке территории от мусора, озеленению, земляным работам, ремонту дорог и других объектов внешнего благоустройства, погрузочно-разгрузочным работам и эксплуатации ЖКХ (уборка придомовых территорий и подъездов, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения и канализации и пр.).
Сейчас проект находится в стадии обсуждения.
В ходе апрельских и майских субботников в 2024 году в Перми очистили 87 многоквартирных домов. К мероприятию по очистке зданий и общественных пространств муниципалитетов от граффити были привлечены все управляющие организации.
За незаконно нанесенные на фасады домов графические рисунки в Перми предусмотрены административные штрафы: на граждан — от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.