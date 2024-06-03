Пермских осужденных будут задействовать для ликвидации граффити

Проектом предлагается также привлекать осуждённых к очистке территорий от снега и наледи и удалению сорняков. Пункт о погрузочно-разгрузочных работах будет дополнен уточнением о том, что работы должны быть связаны с поддержанием чистоты и порядка территории города.